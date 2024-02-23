В Валенсии сгорело жилое 14-этажное здание

В испанской Валенсии огонь целиком охватил жилое многоэтажное здание. Полыхала 14-этажка в престижном районе Кампанар к..

В испанской Валенсии огонь целиком охватил жилое многоэтажное здание. Полыхала 14-этажка в престижном районе Кампанар к северу от центра города. Пламя перекинулось и на соседние дома.

В тушении участвовали более 20 пожарных бригад.

[Наталья, жительница сгоревшего дома]:

«Мои мать и свекровь – им 80 и 83 года – живут здесь и, к счастью, они ушли, увидев дым и огонь. Никакой пожарной сигнализации не было, вообще никакой».

Спасатели сообщают, по меньшей мере, о четверых погибших. Ещё 16 человек пострадали. Среди них – шестеро пожарных и маленький ребёнок. Ещё 19 человек числятся пропавшими без вести.

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[местная жительница]:

«Это шокирует, я не знаю, что сказать. Грустно, очень грустно».

Рядом организовали полевой госпиталь.

Как сообщается, пожар начался на четвёртом этаже. По словам очевидцев, огонь охватил весь дом всего за 10 минут. Причина возгорания пока неизвестна, однако есть предположения, что быстрому распространению пламени способствовала легковоспламеняющаяся полиуретановая облицовка.

[местный житель]:

«Мы очень переживаем. И мы прекрасно понимаем риски. Такое может случиться с кем угодно. Мы должны быть готовы».

По данным местных СМИ, в здании было около 140 квартир и проживало 450 человек.

Пожар тушили весь вечер и всю ночь, и к утру от здания остался лишь чёрный каркас.

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