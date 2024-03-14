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Как охотник за камнями превращает их в ювелирные украшения

Как охотник за камнями превращает их в ювелирные украшения

Житель Ирака Хашим часто гуляет вдоль реки Тигр в Мосуле. Он внимательно рассматривает камни на берегу,..

Дата загрузки: 2024-03-14

Как охотник за камнями превращает их в ювелирные украшения
Житель Ирака Хашим часто гуляет вдоль реки Тигр в Мосуле. Он внимательно рассматривает камни на берегу, ведь здесь можно найти самоцветы, порой – довольно редкие. Из них дома делает украшения.

[Хашим Суан, житель Мосула]:
«Есть редкие цвета, которые встречались мне всего два-три раза. Типов агата много. Я также находил нефрит – чёрно-зелёный, чёрно-белый, который обычно встречается в Китае и популярен в Бирме».

Мужчина берёт с собой фонарик, воду и кирку, которой разбивает камни.

[Хашим Суан, житель Мосула]:
«Камни в изобилии лежат на земле – особенно агат – в осадочных породах и в горных районах. Ближе всего к осадочным зонам – реки. Здесь много рек. Также ищу камни в карьерах – либо природных, либо рукотворных, Там много агата среднего размера. Ещё ищем кварц, яшму и султанит – они лежат близко к поверхности».

58-летний Хашим – мастер-самоучка. Обрабатывать камни учился по роликам в интернете. Особенно ему нравится методика мастеров из Индонезии – то, как они режут камень, придают ему форму и полируют.

[Хашим Суан, житель Мосула]:
«Я узнаю тип камня, измеряя его плотность и твёрдость. У нас нет специальных лабораторий и современного оборудования, нет рентгеновских аппаратов, чтобы узнать состав камня».

Свои ювелирные изделия Хашим продаёт в Мосуле. Такие украшения стоят от 20 до 40 долларов – в зависимости от типа камня.
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