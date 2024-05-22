В Австралии инвазивный кустарник поможет получать электричество

Австралийский фермер Эндрю Мозли много лет пытается победить инвазивный кустарник, который растёт на его полях. Мужчина..

Австралийский фермер Эндрю Мозли много лет пытается победить инвазивный кустарник, который растёт на его полях. Мужчина разводит скот недалеко от Кобара в Новом Южном Уэльсе. Для него главное, чтобы росла трава.

[Эндрю Мозли, фермер]:

«Этот кустарник выкорчёвывают с помощью разной техники. Потом всё складывают в кучи и сжигают».

Но теперь у местных фермеров появилась возможность зарабатывать, продавая инвазивные сорняки. Покупать их готова компания, которая планирует получать электричество из биотоплива. Для этого придётся переоборудовать бывшую угольную электростанцию, закрывшуюся десять лет назад. Частично её уже модернизировали.

[Ричард Пул, директор компании Verdant Earth Technologies]:

«Станция работает круглосуточно. Здесь вырабатывается электричество из ветровой и солнечной энергии. Также есть аккумуляторы. И это обеспечивает энергетическую безопасность Австралии».

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Владельцы электростанции говорят, что она будет полностью экологичной. Однако некоторые природозащитники настроены скептически.

[Джеки Мамфорд, глава Совета по охране природы]:

«Сообщество очень обеспокоено этим проектом. В основном это связано с вырубкой растительности и последствием этого для местной природы».

В ближайшие 15 лет в Австралии закроются все оставшиеся угольные электростанции. Из-за этого нехватка электричества может начаться уже в следующем году. Некоторые компании надеются восполнить дефицит с помощью биоэнергетики. Но эксперты полагают, что она не сыграет большой роли.

[Джессика Аллен, инженер-электрохимик]:

«Сбор биомассы и централизованное производство требуют больших затрат».

Впрочем, бывшую угольную электростанцию всё равно переоборудуют. На это уйдёт больше 50 миллионов долларов США. Биомассу пока покупают у фермеров. Потом растительность будут выращивать на территории электростанции.

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