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Винил всё популярнее в Австралии

Винил всё популярнее в Австралии

Покупательские привычки в этом музыкальном магазине в Канберре соответствуют общим австралийским тенденциям. [покупательница

Дата загрузки: 2024-04-12

Винил всё популярнее в Австралии
Покупательские привычки в этом музыкальном магазине в Канберре соответствуют общим австралийским тенденциям.

[покупательница]:
«Обычно Spotify, но в последнее время я увлеклась виниловыми пластинками».

Любовь австралийцев к музыке в прошлом году пошла вразрез с тенденцией кризиса стоимости жизни.

В 2023 году на музыку было потрачено 440 миллионов долларов. На 11% больше, чем годом ранее. Это также рекорд для подобного типа покупок.

[Аннабель Херд, эксперт в звукозаписывающей индустрии]:
«Я думаю, что люди действительно находят в музыке утешение. Возможно, к этому приводит и стресс, связанный с ростом стоимости жизни».

Платная потоковая передача была основным поставщиком музыки. Но теперь всё больше людей хотят слушать свои любимые песни бесплатно.

Самый быстрорастущий сегмент рынка – сайты бесплатной потоковой передачи музыки, включающие рекламу.

Но помимо миллионов, потраченных на потоковую передачу и загрузку, часть продаж по-прежнему приходится на более классические форматы. Так, продажи виниловых пластинок выросли на 14%.

[Блейк Будак, владелец музыкального магазина]:
«Люди покупают виниловые пластинки, когда действительно чувствуют сильную связь с исполнителем».

А клиенты музыкальных магазинов говорят, что их привлекает качество звучания.

[покупатель]:
«Когда слушаешь виниловую пластинку, то звук намного чётче, чем в наушниках на Spotify».
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