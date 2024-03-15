ООН: детская смертность в мире сократилась до рекордно низкого уровня

В мире число детей, умирающих до достижения пятилетнего возраста, достигло рекордно низкого уровня. Об этом сообщает..

В мире число детей, умирающих до достижения пятилетнего возраста, достигло рекордно низкого уровня. Об этом сообщает Организация Объединённых Наций.

При этом Малави вошло в число стран, где детская смертность за последние годы сократилась очень значительно.

Также в этот список попали Камбоджа, Руанда и Монголия. С 2000 года им удалось добиться сокращения смертности среди детей в возрасте до пяти лет на 75%.

Это малавийский город Намитете. Здесь родители стоят в очереди, чтобы сделать детям прививки от малярии. Такую программу развернули в странах по всему континенту.

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[Сикрет Гибсон, местная жительница]:«Когда ребёнок получает такую вакцину, это значит, что, вырастая, он будет здоровым и сильным. Это хороший фундамент».

В 2022 году большинство детей до пяти лет в мире умерли от предотвратимых и излечимых болезней, таких как пневмония, диарея и малярия. В целом смертность достигла 4,9 миллиона случаев.

Хотя это вдвое меньше уровня смертности 2000 года, но всё же это одна смерть каждые шесть секунд.

ООН предупреждает, что мир отстаёт от своих целей по сокращению предотвратимой смертности к 2030 году. Причём прогресс замедлился с 2015 года.

В целом больше всего младенцев и детей в возрасте до пяти лет в 2022 году умирали в странах Африки к югу от Сахары. На них пришлось 57% от общего числа в мире.

В ООН говорят, что ситуацию помогает менять то, что у людей улучшается доступ к первичной медико-санитарной помощи и врачам. Однако эксперты предупреждают, что изменение климата, военные конфликты и долгосрочные последствия глобального кризиса в области здравоохранения могут поставить прогресс под угрозу.

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