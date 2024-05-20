В этом конкурсе выиграть может буквально каждый. В столице Южной Кореи проходит соревнование по сну. Его..

Конкурс сна: в Южной Корее соревновались по самому крепкому сну

В этом конкурсе выиграть может буквально каждый. В столице Южной Кореи проходит соревнование по сну. Его цель – повысить осведомлённость людей о важности полноценного ночного отдыха.

В мероприятии участвует около 100 человек. Все они пришли в пижамах или просто удобной одежде, устроились на надувных подушках и погрузились в сон.

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[Ким Чжен На, участница]:«В будни мы обычно работаем допоздна и очень устаём, поэтому отсыпаемся дома только по выходным. Когда узнали, что проводится конкурс, на котором можно просто прийти и поспать, мы сразу решили участвовать».

Впрочем, участникам также создали разные препятствия. Организаторы использовали отвлекающие факторы: щекотали участников перьями, шептали им что-то на ухо или включали звук комаров.

[Сон Чжи Хон, участник]:«Наша страна известна конкуренцией в обществе, важность сна принижают. Думаю, было бы здорово, если бы благодаря этому конкурсу люди больше узнали о важности сна, сократили рабочее время и могли бы высыпаться».

Победителей определяют по сердечному ритму. У кого самая большая разница между пульсом в момент бодрствования и во время сна, тот и победил.

[Лим Чжи Хён, организатор конкурса ЖЕН]:«В Южной Корее – самая низкая продолжительность сна среди стран ОЭСР. Мы проводим это мероприятие в надежде, что люди отдохнут и ощутят пользу сна, признав его важность».

А этой участнице дали приз за лучший костюм.

[Чо Ю Чжон, участница]:«Я просто пришла в обычной одежде, в которой сплю дома, чтобы чувствовать себя комфортно. Я очень поражена, что меня выбрали в категории “лучший костюм”».

Южнокорейцы в среднем спят всего 7 часов 41 минуту в сутки. Это значительно ниже среднего показателя по ОЭСР в 8 часов 22 минуты.

А на этом мероприятии всем дали отдохнуть один час и 30 минут.

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