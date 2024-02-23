В Гонконге начали программу отслеживания мечехвостов. Эти членистоногие появились ещё до динозавров. Сегодня им грозит вымирание...

На мечехвостов в Гонконге стали помещать датчики, чтобы спасти их от вымирания

В Гонконге начали программу отслеживания мечехвостов. Эти членистоногие появились ещё до динозавров. Сегодня им грозит вымирание.

Фонд охраны океанских парков объявил о создании первой подводной автоматизированной акустической «системы телеметрии». С помощью таких устройств и будут следить на мечехвостами.

Эксперты отмечают, что гонконгская популяция молодых мечехвостов составляет не более 10 тысяч особей. Что касается взрослых представителей этого вида, информации об их численности пока нет.

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[Джуди Вань, сотрудница Фонда охраны океанских парков]:

«В Гонконге и во всех регионах Юго-Восточной Азии относительно плохо знают взрослых мечехвостов. Поэтому мы стремимся узнать об угрозах, с которыми они сталкиваются с рождения до взрослой жизни. Кроме того, отслеживая всю среду их обитания, мы надеемся раскрыть неизвестные нам аспекты».

Команда выпустила первую партию взрослых особей в залив Южно-Китайского моря с прикреплёнными к их панцирям датчиками. Так будут следить за закономерностями их перемещения и размножения.

[Джуди Вань, сотрудница Фонда охраны океанских парков]:«Получив данные, мы проанализируем их, чтобы понять повадки, модели поведения и ареал взрослых мечехвостов, населяющих Гонконг. Мы сможем узнать, как на них влияют различные условия окружающей среды, времена года или, возможно, другие факторы. Это позволит нам принять более эффективные меры по сохранению в будущем».

Учёные считают, что мечехвостам грозит вымирание из-за потери среды обитания. Всё больше пляжей оказывается под водой из-за повышения уровня мирового океана.

В целом учёным известны 70 ископаемых видов мечехвостов и четыре современных.

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