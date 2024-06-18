Восторженные словацкие болельщики празднуют победу их команды над Бельгией со счётом 1:0 в матче первого тура..

Словацкие болельщики празднуют победу над Бельгией в Евро-2024 по футболу

Восторженные словацкие болельщики празднуют победу их команды над Бельгией со счётом 1:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Игра группы Е прошла во Франкфурте. Словак Иван Шранц забил мяч на 7‑й минуте. Этот гол стал самым быстрым для страны.

При этом турецкий арбитр отменил два гола бельгийской команды. Ромелу Лукаку забил мяч на 56‑й минуте. Однако это не засчитали из‑за офсайда. Ещё один гол Лукаку в конце матча отменили из‑за игры рукой Лоиса Опенда.

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[словацкий болельщик]:

«У меня нет слов. Это прекрасно. Знаете, на 7-й минуте мы забили гол, а после этого дважды отклонили гол Бельгии. Это потрясающе».

[словацкий болельщик]:«Знаете, что самое лучшее в этой игре? Что Бельгия дважды отпраздновала гол, а закончила с нулевым счётом. И это было здорово».

Это было первое поражение Бельгии за 16 игр под руководством тренера Доменико Тедеско. При этом сборная на протяжении 90 минут игры доминировала на поле.

[бельгийский болельщик]:«Я не думаю, что Бельгия сегодня играла очень хорошо, игра была плохой. Мало движений. Мне не понравилось. Сама игра мне понравилась, но Бельгия играла плохо».

Также в группе Е состоялся матч между Румынией с Украиной. Он завершился поражением украинской сборной со счётом 3:0. Матч прошёл в Мюнхене. Это вторая победа Румынии на чемпионатах Европы. В прошлый раз она обошла Англию в 2000 году со счётом 3:2.

Между тем, в группе D Франция обыграла Австрию со счётом 1:0.

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