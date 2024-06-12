Польского «человека-паука» перехватили на небоскрёбе в Буэнос-Айресе

Польский «человек-паук» Марцин Банот попытался покорить 30-этажное здание в Буэнос-Айресе в Аргентине. Альпинист поднимался без страховки...

Польский «человек-паук» Марцин Банот попытался покорить 30-этажное здание в Буэнос-Айресе в Аргентине. Альпинист поднимался без страховки. Достичь цели ему помешали спасатели. При этом до вершины оставалось немного.

Пока мужчина в футбольной форме Лионеля Месси забирался на 125-метровый небоскрёб, кто-то вызвал полицию. В итоге к зданию приехали более 30 машин с пожарными, медиками и полицейскими.

Спасатели надели на альпиниста страховку и заставили спуститься вниз. Тот не сопротивлялся. Внизу поляка взяли под стражу. Нарушителю грозит суд. Его хотят заставить оплатить спасательную операцию. По мнению властей, местные налогоплательщики не должны расплачиваться за чьё-либо безрассудство.

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Марцин Банот некоторое время назад уже пытался покорить этот небоскрёб, но и тогда ему помешала полиция.

Поляк уже не первый раз совершает такие восхождения. Он дважды забирался на Башню Монпарнас в Париже. В результате его приговорили к шести месяцам тюрьмы с отсрочкой на пять лет.

Альпинист также покорял мост Луиша I в португальском городе Порту, а также забирался на многие другие здания и сооружения в разных частях мира.

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