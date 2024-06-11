На польско-белорусской границе накаляется обстановка из-за наплыва мигрантов

Ахмед, учитель английского языка из Сирии, четыре раза пытался перелезть через ограждение на границе Беларуси с..

Ахмед, учитель английского языка из Сирии, четыре раза пытался перелезть через ограждение на границе Беларуси с Польшей. Он хочет попасть в ЕС, чтобы подать заявку на предоставление убежища. [Ахмед, мигрант из Сирии]:«Мы бежали от войны, чтобы начать хорошую жизнь. Мы пришли ради мира. Ни против кого не выступаем».

Вместе с ним в лесу пытаются перебраться через границу ещё более десяти мигрантов с Ближнего Востока.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

С другой стороны за группой пристально следят вооружённые польские пограничники и солдаты.

А 24-летнему йеменцу Ноаману перелезть через забор удалось. Первоначально он подал заявление на получение польской студенческой визы из Йемена. Но его отклонили. В итоге он поехал в Москву, затем в Беларусь, а после – в приграничную зону, где провёл 22 дня.

[Ноаман аль-Хемьяри, мигрант из Йемена]:«У нас не было ни еды, ни воды. Мы голодали и умирали. В последний день мы пересекли польскую границу. У нас была деревянная лестница. Мы поставили её на забор, а потом перелезли и прыгнули».

С 2021 года Польша и Европейский Союз обвиняют Беларусь и Россию в попытках сеять хаос, вытесняя мигрантов через границу. Варшава называет это «гибридной войной». Москва и Минск обвинения отвергают.

По данным польского правительства, число прибывающих людей растёт. Вместе с этим происходит всё больше стычек с пограничниками. Так, в конце мая солдат, патрулировавший границу, скончался от ран, полученных в результате подобной стычки с мигрантами. В ответ проевропейское правительство Туска объявило о планах вновь ввести запретную зону вдоль границы.

[Павел Залевский, заместитель министра обороны Польши]:«К сожалению, эта граница небезопасна. Цель этой зоны – гарантировать, что никто не подвергнется таким нападениям, каким подвергаются польские солдаты».

Центристская партия премьер-министра Дональда Туска «Гражданская коалиция» в выходные заняла первое место на выборах в Европейский парламент от Польши.

При этом, в целом больших успехов в выборах добились правые партии. А это значит, что они ещё больше усилят призывы к тому, чтобы ужесточить пограничный контроль на границах ЕС и остановить нелегальную миграцию.

Короткая ссылка на эту страницу: