Власти штата Виктория обещают поддержку погорельцам

В австралийском штате Виктория уже несколько дней длится чрезвычайная ситуация с лесными пожарами. Только в воскресенье..

В австралийском штате Виктория уже несколько дней длится чрезвычайная ситуация с лесными пожарами. Только в воскресенье вспыхнуло 15 новых.

С огнём пытаются справиться около тысячи пожарных. Задействовано более 50 самолётов.

Уже сгорели шесть жилых домов. Погиб домашний скот. Более 2000 человек были вынуждены эвакуироваться в Балларат из городов на западе штата.

Власти штата обещают полную поддержку.

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[Энтони Албаниз, премьер-министр штата Виктория]:

«Штат Виктория предоставит любую поддержку, которую запросят. Сейчас трудные времена. И я прошу людей прислушиваться к советам властей. Нам нужно убедиться, что вы реагируете и действуете, когда этот совет поступает».

Власти предупреждают, что на этой неделе из-за сильной жары обстановка может стать ещё тяжелее.

Австралия сейчас находится под влиянием природного феномена Эль-Ниньо. Как правило, его сопровождают экстремальные погодные явления, такие как лесные пожары, циклоны и засухи.

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