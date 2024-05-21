Собаки покоряют волны на чемпионате по сёрфингу в Испании

Десятки собак, а также их владельцы встали на сёрфборды и отправились покорять волны у побережья Суансеса..

Десятки собак, а также их владельцы встали на сёрфборды и отправились покорять волны у побережья Суансеса на севере Испании. Здесь проходит чемпионат Европы по сёрфингу с собаками.

Некоторые четвероногие питомцы только накануне соревнований познакомились с катанием на досках для сёрфинга. В их числе шнауцер по кличке Кай.

[Вероника Ломбрана, сёрфер]:

«Мы попробовали это вчера, ему понравилось, и я решила участвовать. И всё прошло здорово. Я отлично провела время с собакой, но в конце немного испугалась, поскольку нас накрыло волной. А потом мы закончили кататься. Но это было прекрасно. Ощущения великолепные».

На соревнования приехала и 11-кратная чемпионка Испании по бодибордингу Дева Мартин Солар. С собой взяла двух веймарских легавых – Балу и Призрака. Оба чувствуют себя на волнах уверенно.

[Дева Мартин Солар, сёрфер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Чем больше собака проводит времени в воде, тем больше к этому привыкает и тем больше получает удовольствия. Думаю, собаке полезно ходить в воду с хозяином. А если вы любите сёрфинг, то очень приятно кататься с собакой».

Соревнования организовала компания по производству кормов для домашних животных.

[Мануэль Кальво, сотрудник компании Dingonatura]:

«Мы поощряем занятия спортом в компании собак, поскольку в этом есть много хорошего. Это хорошо и для питомца, и для человека. Особенно это касается собак: собака, занимающаяся спортом, более уравновешена и здорова, поэтому дома она намного спокойнее».

Ещё одна цель организаторов – вдохновить людей забирать собак из приютов. Также они надеются, что владельцы животных станут реже отказываться от своих питомцев.

Чемпионат Европы по сёрфингу с собаками прошёл в третий раз. В этом году победителями стали Хуан Мануэль Сантьяго и его лабрадор по кличке Коа.

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