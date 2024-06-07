Аргентинец победил на Чемпионате по приготовлению пиццы в Буэнос-Айресе

Скорость и виртуозность – главные условия для победы в этом конкурсе. В Буэнос-Айресе соревнуются более 170..
Дата загрузки: 2024-06-07
Участники должны продемонстрировать мастерство в разных областях. Награды присуждают за самую вкусную пиццу, за самое быстрое приготовление и за лучшее акробатическое выступление.[Хесус Маркина, судья из Испании]:
«Весь мир знает, как приготовить пиццу. Но не все знают, как достичь хорошего качества. Пицца – самая побуждающая к общению еда в мире, потому что вы делитесь ею со всеми. Если к тому же приготовить эффектное блюдо, то оно может стать блюдом высокой кухни».
Победителем чемпионата стал Даниэль Габриэлли. Он владеет рестораном в провинции Буэнос-Айрес.[Даниэль Габриэлли, победитель чемпионата]:
«Победа казалась мне недостижимой мечтой. Здесь более 170 участников, и каждый надеялся на победу. Я этого просто не ожидал. Думал, это только мечта».
Второе место занял кубинец Мигель Санчес, а третье – Диего Борхес из Венесуэлы.
Победитель Даниэль Габриэлли в 2025 году будет участвовать в Чемпионате мира по приготовлению пиццы в Италии.
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