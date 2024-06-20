Германия победила Венгрию и вышла в плей-офф Евро-2024

Германия одержала вторую победу в групповом турнире Евро-2024, чем обеспечила себе выход в ⅛ финала. На..

Германия одержала вторую победу в групповом турнире Евро-2024, чем обеспечила себе выход в ⅛ финала. На стадионе в Штутгарте она обыграла Венгрию со счётом 2:0.

За игрой с трибун наблюдали канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Немцы захватили инициативу почти с первых минут, поэтому венграм пришлось уйти в оборону, выжидая возможностей для контратак.

Первый гол бундестим забила на 22-й минуте, а второй – на 67-й.

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[немецкий болельщик]:

«Германия – следующий чемпион мира! Европейский чемпион!»

[венгерский болельщик]:«Это было хорошо, спасибо. Результат мог бы быть лучше, но случилось именно так. Нам придётся с этим жить». [венгерская болельщица]:«Я думаю, что венгры действительно хорошо играли и заслужили бы счет 2:2, если бы проверяющие решили иначе».

Несмотря на гарантированный выход в плей-офф, 23 июня Германия встретится на заключительном матче в группе А со Швейцарией, а Венгрия сыграет против Шотландии.

В группе А расстановка сил следующая: у Германии 6 очков, и она на первом месте. На втором – Швейцария с 4-мя. Её последний матч с Шотландией завершился ничьей 1:1. На последнем месте – Венгрия. У неё 0 очков.

Между тем, хорватские болельщики разочарованы ничьей 2:2 в матче их сборной против Албании. Теперь в последней игре в группе В их команде необходимо обыграть Италию, чтобы иметь хоть какой-то шанс на выход в плей-офф.

[хорватский болельщик]:«Я недоволен результатом. Они пропустили голы в добавленное время. Для нас это очень плохая ситуация. Если мы хотим выйти в следующий этап, мы должны победить Италию. И это будет сложно. Но посмотрим».

Обе страны теперь имеют по одному очку после первых двух матчей. Албании в последнем матче тоже необходима победа.

[албанский болельщик]:«Это была хорошая игра. Мы могли бы победить. Наш тренер произвёл замену слишком поздно. Но это футбол».

Теперь в группе В первое место с тремя очками занимают Испания и Италия.

В Группе С лидирует Англия. У неё 3 очка. И по одному у Дании, Словении и Сербии. В группе Е по три очка у Румынии и Словакии. Бельгия и Украина пока не успели отличиться. В группе D лидируют Нидерланды и Франция, у которых также по три очка. Третье и четвёртое места занимают Польша и Австрия. Наконец, в группе F у Турции и Португалии по три очка, а без результата пока играли Чехия и Грузия.

Напомним, финал Евро-2023 года, который принимает Германия, состоится 14 июля в Берлине на стадионе «Олимпийский».

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