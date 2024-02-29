В 2023 году 1,14 миллиона человек попросили убежища в Евросоюзе и его странах-партнёрах Швейцарии и Норвегии...

В 2023 году в ЕС попросили убежища 1,14 миллиона человек

В 2023 году 1,14 миллиона человек попросили убежища в Евросоюзе и его странах-партнёрах Швейцарии и Норвегии. Это самый высокий показатель со времён миграционного кризиса 2015-2016 годов. Новые данные опубликовало Агентство ЕС по вопросам убежища.

Германия получила более 330 000 заявлений. Во Франции подали 167 000, в Испании – 162 000, в Италии – 136 000 прошений. А Кипр получил наибольшее количество заявлений в пересчёте на душу населения. Там на 100 жителей приходится один мигрант.

Больше всего заявлений, как и в предыдущие годы, подали выходцы из Сирии и Афганистана. Наметилась и новая тенденция. Третьей по величине группой просителей убежища стали граждане Турции. В 2023 году они подали более 100 000 заявлений. Это на 82% больше, чем в 2022-м.

До рекордного уровня выросло число просителей убежища из Палестины. После вторжения группировки ХАМАС в Израиль более 11 000 палестинцев подали в ЕС заявление на получение статуса беженца. Это на две трети больше, чем в 2022 году. Причём большинство просителей направились в Грецию.

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После кризиса 2015-2016 годов Европейский союз усилил охрану внешних границ. Он также заключил соглашения с некоторыми странами на Ближнем Востоке и в Северной Африке, чтобы сдержать нелегальную миграцию. На какое-то время это подействовало, но после пандемии мигранты снова хлынули в Европу.

В декабре прошлого года страны ЕС и Европарламент кардинально пересмотрели миграционные законы. Они договорились ускорить процедуру проверки нелегальных мигрантов, открыть пограничные центры задержания, а также быстрее депортировать тех, кому отказали в убежище. Также, согласно новым правилам, страны могут не принимать беженцев, но тогда должны выплачивать компенсацию в фонд ЕС.

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