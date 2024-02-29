Рекордно низкую рождаемость зафиксировали в Японии в 2023 году

В Японии в прошлом году родилось рекордно мало детей. Таковы предварительные данные правительства. Уже восьмой год..

В Японии в прошлом году родилось рекордно мало детей. Таковы предварительные данные правительства.

Уже восьмой год подряд рождаемость в стране сокращается.

Ещё один антирекорд 2023 года: впервые за 90 лет новых семей было создано менее 500 000. И это тоже будет способствовать сокращению населения, ведь внебрачные дети в стране рождаются крайне редко.

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[Ёсимаса Хаяси, главный секретарь Кабинета министров]:

«Снижение рождаемости – это кризис. В ближайшие шесть лет ещё можно обратить тенденцию вспять. А в 30-х годах начнётся быстрое сокращение численности молодого населения. Я считаю, что сейчас самое время принять срочные меры».

Премьер-министр Фумио Кисида назвал эту тенденцию самым серьёзным кризисом, с которым сталкивалась страна. В конце прошлого года он представил ряд мер по поддержке семей, рожающих детей.

[жительница Японии]:«Бабушкам и дедушкам становится всё труднее помогать с уходом за детьми. Я думаю, с самого начала социальная среда мешает женщинам иметь много детей и продолжать работать». [житель Японии]:«Я думаю, что Япония уже давно опоздала в вопросе замедления сокращения численности населения. Если мы не изменим политику и не создадим систему, которая приветствует рабочих из-за границы, то решить проблему не сможем».

По оценкам социологов, население Японии, вероятно, сократится примерно на 30% к 2070 году. При этом каждые четверо из десяти жителей страны будут в возрасте 65 лет и старше.

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