ООН: в мире стало 120 миллионов беженцев и переселенцев

Число людей по всему миру, покинувших дома из-за вооружённых конфликтов, насилия и нарушений прав человека, к..

Число людей по всему миру, покинувших дома из-за вооружённых конфликтов, насилия и нарушений прав человека, к концу прошлого года превысило 117 миллионов. Об этом сообщает Верховный комиссар ООН по делам беженцев.

Из них 43 миллиона – беженцы, и более 68 миллионов – внутренние переселенцы. Остальные относятся к иным категориям.

Наихудшая ситуация складывалась в Судане. Там из-за войны свои дом покинуло более шести миллионов человек. В ДР Конго бежали 3,8 миллиона жителей, а в Газе – 1,7 миллиона человек.

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[Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев]:

«Например, только в Чад каждый день прибывают сотни людей. <…> Я могу подробнее рассказать о Судане. <…> Об этом кризисе все забывают, хотя он один из самых катастрофических, не только из-за перемещения населения, но также из-за голода, отсутствия доступа (для гуманитарной помощи), нарушений прав человека и так далее».

В начале этого года ситуация продолжила ухудшаться. К концу апреля общее число вынужденных беженцев и переселенцев достигло 120 миллионов. Это почти равно населению Японии.

Глава УВКБ ООН предупреждает, что беженцев и переселенцев может стать ещё больше.

[Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев]:«Если в международной геополитике не произойдёт сдвигов, эта цифра продолжит расти. Возможно, она вырастет незначительно, если нам повезёт и не начнутся новые конфликты. Но даже то, что не заканчиваются старые, приведёт к росту числа беженцев. Поэтому я надеюсь, что кто-нибудь увидит, что свет в конце туннеля необходим».

По данным УВКБ ООН, почти три четверти беженцев в мире – это выходцы из пяти стран: Венесуэлы, Сирии, Афганистана, Украины и Судана.

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