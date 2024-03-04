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Телеканал NTD

Необычное поздравление: от кого получила подарки трёхлетняя девочка

Необычное поздравление: от кого получила подарки трёхлетняя девочка
Необычное поздравление: от кого получила подарки трёхлетняя девочка

Трёхлетняя Лена Райли каждый раз подбегала к окну, когда подъезжал мусоровоз. Вскоре они с мамой познакомились с работниками санитарной службы и иногда угощали их выпечкой.
«Когда дочка слышала звук подъехавшей машины на улице, а у нас не было угощения для водителя, она плакала и говорила: «Мы должны покормить синие грузовики!» – поделилась Лесли – мама девочки. – Мы с ними подружились».

В день рождения девочки работники санитарной службы подъехали к её дому на семи мусоровозах. Они посигналили, проезжая мимо дома, приветствуя Лену и её маму.

«Это было очень мило. Когда грузовики, один за другим появлялись из-за угла… я растрогалась до слёз», – рассказала мама Лены.

Затем машины стали в ряд. Первый грузовик был украшен цветами, воздушными шарами и большой табличкой с надписью «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЛЕНА». Водители привезли девочке подарки: книжки-раскраски, чашки и шапку. Лена была очень счастлива!

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