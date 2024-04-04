Девушка создала уникальное платье к выпускному вечеру

Ученица средней школы Сиара Ганн искала платье к выпускному вечеру, но не могла найти подходящее. 17-летняя девушка решила сшить платье сама, хотя у неё не было опыта.

«Меня вдохновляла к созданию платья мама. Я люблю осваивать новое, и подумала: почему бы нет?», – рассказала девушка.

мини модель

Сиара начала работу с миниатюрной модели. Не зная как конструировать одежду, она училась по видео в интернете. С мамой купили почти 12 метров изумрудно-зелёной ткани и кристаллы Сваровски. Девушка сшила платье с вырезом и юбкой с объёмными складками.



Девушка любит рисовать, поэтому решила украсить платье ручной росписью. Нарисовала на юбке 80 оранжевых лилий. Они спускаются вниз по складкам. На работу ушло пять дней.



«Я отказалась от привычных роз и изящных цветов, потому что они хоть и красивые, но не отражают мою индивидуальность. Я люблю яркие цвета, такие как оранжевый и зелёный», – рассказала Сиара.



Когда платье было готово, к нарисованным вручную лилиям девушка добавила несколько кристаллов Сваровски.



Работа над необычным проектом заняла месяц. На выпускном балу девушка изумила всех.



Она разместила фото платья в интернете и получила сотни одобрительных откликов. «Весь процесс был очень приятным, в итоге я надела одно из своих творений. Меня радует, что люди оценили моё искусство и хотят сделать заказ и купить мои работы», – сказала Сиара.