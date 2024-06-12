Большие панды вернутся в Сан-Франциско

Сан-Франциско хочет вернуть больших панд. Наблюдательный совет города проголосовал в поддержку плана по сбору частных пожертвований на сумму 25 миллионов долларов. Это позволит уже в 2025 году доставить в местный зоопарк двух панд.

Зелёный свет этому плану дала мэр Лондон Брид. Ожидается, что городские департаменты смогут собирать деньги у частных доноров для оплаты строительства вольера для бамбуковых медведей.

Перед голосованием активисты по защите прав животных передали в мэрию письмо с призывом проголосовать против плана. Его подписало около 7000 местных жителей.

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[Флер Доус, представительница природоохранной организации]:

«Зоопарком плохо управляли десятилетиями. Он продемонстрировал, что неспособен обеспечить даже элементарное благосостояние животных, общественную безопасность, безопасность смотрителей и управление. Это место разрушается, и это очень плохо. Всем ясно, что зоопарк Сан-Франциско не приспособлен для ухода даже за попугаями, не говоря уже о пандах».

Джастин Баркер, основатель San Francisco Zoo Watch, заявил, что общественный интерес к пандам угаснет уже через два года.

[Джастин Баркер, основатель San Francisco Zoo Watch]:«Так происходит каждый раз: два года всё прекрасно, интересно, люди приходят в зоопарк. А затем, через два года, всё возвращается к нормальным цифрам».

Сан-Франциско непродолжительное время принимал у себя бамбуковых медведей в 1984 и 1985 годах.

При этом последние панды покинули территорию США в ноябре 2023 года. Их вернули Китаю после того, как истёк срок долгосрочной аренды в 23 года. За это время у них родилось четыре детёныша. Всех их также передали Китаю.

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