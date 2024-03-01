Балканские страны договорились реформировать банковский сектор ради членства в ЕС

Лидеры шести западнобалканских стран договорились сократить расходы на финансовые операции в регионе к концу года. Это..

Лидеры шести западнобалканских стран договорились сократить расходы на финансовые операции в регионе к концу года. Это станет первым шагом на пути к единому рынку ЕС.

Соглашение утвердили на саммите, в котором участвовали лидеры Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии. Они встретились в албанской Тиране, чтобы обсудить реформы, необходимые для доступа к плану экономического роста ЕС объёмом шесть миллиардов евро.

Этот план представили в октябре прошлого года. Он будет включать открытие общего рынка для стран Западных Балкан в таких областях, как свободное перемещение товаров и услуг, транспорт и энергетика.

Но взамен странам необходимо провести реформы и решить проблемы со своими соседями.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Комиссар ЕС по расширению Оливер Варгели заявил, что снижение стоимости финансовых транзакций между шестью странами в 2024 году не будет проблемой, поскольку банки в этих странах в основном управляются европейскими финансовыми учреждениями.

[Оливер Варгели, еврокомиссар по расширению]:«Проблема только в том, как быстро мы сможем внедрить эти правила на местах и как быстро их можно будет применить. Но я думаю, все выразили согласие, что это нужно сделать уже в этом году. И это выполнимо».

Чтобы создать единый рынок Западных Балкан, странам необходимо преодолеть взаимную враждебность, возникшую в 90-х годах прошлого века.

[Эди Рама, премьер-министр Албании]:«Европейский Союз готов нас поддержать. Но необходимо помнить, что получить больше от единого европейского рынка можно только тогда, когда каждый полностью начнёт вкладываться в региональные рынки. Так что речь идёт об отношениях между соседями».

Шесть балканских стран находятся на разных стадиях процесса вступления в ЕС. Сербия и Черногория первыми в регионе начали переговоры о членстве, а Албания и Северная Македония общаются с Брюсселем по этому вопросу с 2022 года. Больше всего в этом процессе отстают Босния и Косово.

Короткая ссылка на эту страницу: