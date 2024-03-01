Балканские страны договорились реформировать банковский сектор ради членства в ЕС

Лидеры шести западнобалканских стран договорились сократить расходы на финансовые операции в регионе к концу года. Это..
Дата загрузки: 2024-03-02
Соглашение утвердили на саммите, в котором участвовали лидеры Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии. Они встретились в албанской Тиране, чтобы обсудить реформы, необходимые для доступа к плану экономического роста ЕС объёмом шесть миллиардов евро.
Этот план представили в октябре прошлого года. Он будет включать открытие общего рынка для стран Западных Балкан в таких областях, как свободное перемещение товаров и услуг, транспорт и энергетика.
Но взамен странам необходимо провести реформы и решить проблемы со своими соседями.
Комиссар ЕС по расширению Оливер Варгели заявил, что снижение стоимости финансовых транзакций между шестью странами в 2024 году не будет проблемой, поскольку банки в этих странах в основном управляются европейскими финансовыми учреждениями.[Оливер Варгели, еврокомиссар по расширению]:
«Проблема только в том, как быстро мы сможем внедрить эти правила на местах и как быстро их можно будет применить. Но я думаю, все выразили согласие, что это нужно сделать уже в этом году. И это выполнимо».
Чтобы создать единый рынок Западных Балкан, странам необходимо преодолеть взаимную враждебность, возникшую в 90-х годах прошлого века.[Эди Рама, премьер-министр Албании]:
«Европейский Союз готов нас поддержать. Но необходимо помнить, что получить больше от единого европейского рынка можно только тогда, когда каждый полностью начнёт вкладываться в региональные рынки. Так что речь идёт об отношениях между соседями».
Шесть балканских стран находятся на разных стадиях процесса вступления в ЕС. Сербия и Черногория первыми в регионе начали переговоры о членстве, а Албания и Северная Македония общаются с Брюсселем по этому вопросу с 2022 года. Больше всего в этом процессе отстают Босния и Косово.
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