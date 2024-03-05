Национальный симфонический оркестр США сыграл на старинных инструментах

Когда Джанандреа Нозеда дирижирует оркестром, он хочет, чтобы инструменты буквально пели. Он называет это «итальянским стилем»..
Дата загрузки: 2024-03-05
И, работая в Национальном симфоническом оркестре США, он пытался научить американских музыкантов этой итальянской манере.
С этой целью он даже предоставил музыкантам на время девять струнных инструментов, которые сам приобрёл: семь скрипок, один альт и одну виолончель. Все они – работы итальянских мастеров 1686-1835 годов. Большинство музыкантов оркестра такие себе позволить не могут.[Джанандреа Нозеда, дирижёр]:
«Трудно найти музыканта, у которого есть Страдивари. По крайней мере, я таких не встречал. Страдивари всегда принадлежит банку, фонду или коллекционеру».
Нозеда начал предоставлять инструменты взаймы более десяти лет назад.[Джанандреа Нозеда, дирижёр]:
«Это был мой способ отплатить музыке за то, что она мне дала. И этим жестом я мотивирую музыкантов оркестра, получивших эти инструменты. Это также помогает мне повысить качество звучания струнных инструментов и оркестра».
Исторические инструменты заняли центральное место на недавнем выступлении Национального симфонического оркестра США в театре «Ла Скала» в Милане.
Вторая скрипка Марисса Реньи играет на инструменте Санто Серафина, изготовленном в Венеции в 1725 году.[Марисса Реньи, скрипачка]:
«Этот инструмент звучит очень приятно… Это просто очень сладкий, но в то же время очень богатый и сочный звук».
Сейчас Нозеда и его оркестр находятся в турне по девяти городам. Для 59-летнего дирижёра это стало одновременно возвращением на родину и дебютом оркестра перед требовательной итальянской публикой.
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