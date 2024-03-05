Национальный симфонический оркестр США сыграл на старинных инструментах

Когда Джанандреа Нозеда дирижирует оркестром, он хочет, чтобы инструменты буквально пели. Он называет это «итальянским стилем»..

Когда Джанандреа Нозеда дирижирует оркестром, он хочет, чтобы инструменты буквально пели. Он называет это «итальянским стилем» исполнения.

И, работая в Национальном симфоническом оркестре США, он пытался научить американских музыкантов этой итальянской манере.

С этой целью он даже предоставил музыкантам на время девять струнных инструментов, которые сам приобрёл: семь скрипок, один альт и одну виолончель. Все они – работы итальянских мастеров 1686-1835 годов. Большинство музыкантов оркестра такие себе позволить не могут.

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[Джанандреа Нозеда, дирижёр]:

«Трудно найти музыканта, у которого есть Страдивари. По крайней мере, я таких не встречал. Страдивари всегда принадлежит банку, фонду или коллекционеру».

Нозеда начал предоставлять инструменты взаймы более десяти лет назад.

[Джанандреа Нозеда, дирижёр]:«Это был мой способ отплатить музыке за то, что она мне дала. И этим жестом я мотивирую музыкантов оркестра, получивших эти инструменты. Это также помогает мне повысить качество звучания струнных инструментов и оркестра».

Исторические инструменты заняли центральное место на недавнем выступлении Национального симфонического оркестра США в театре «Ла Скала» в Милане.

Вторая скрипка Марисса Реньи играет на инструменте Санто Серафина, изготовленном в Венеции в 1725 году.

[Марисса Реньи, скрипачка]:«Этот инструмент звучит очень приятно… Это просто очень сладкий, но в то же время очень богатый и сочный звук».

Сейчас Нозеда и его оркестр находятся в турне по девяти городам. Для 59-летнего дирижёра это стало одновременно возвращением на родину и дебютом оркестра перед требовательной итальянской публикой.

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