Итальянская Сицилия известна своими живописными пейзажами и туристическими достопримечательностями. Но теперь она также может попасть на..

Нет воды: итальянская Сицилия нормирует воду для людей и сельского хозяйства

Итальянская Сицилия известна своими живописными пейзажами и туристическими достопримечательностями. Но теперь она также может попасть на карту засух в Европе. Из-за отсутствия дождей этой зимой на острове началась нехватка воды.

В целом этот зимний сезон здесь оказался самым жарким за последние 60 лет. В городе Агридженто воду в краны подают через день.

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[жительница Агридженто]:«Воды нет. Приходится приходить за ней сюда».

Региональное правительство Сицилии объявило чрезвычайное положение. Начали нормировать воду для сельскохозяйственных и жилых нужд.

[житель Агридженто]:«Вода в Агридженто – давняя проблема. Как видите, на крышах установлено много баков для воды. Вода здесь дорогая, на вес золота».

На этом средиземноморском острове водоснабжение всегда было проблемой. Раньше баков для сбора дождевой воды хватало, чтобы восполнить нехватку. Но теперь этого недостаточно.

[жительница Агрдженто]:«Теперь сложно даже просто заварить чай или приготовить пасту. Приходится набирать воду из колонки, идти домой с бутылками. Это сложно. Нужно постоянно выходить из дома и спускаться вниз».

Отсутствие дождей повлияло на водные ресурсы острова. Они опустились до критически низкого уровня. Это сделало Сицилию единственным итальянским регионом, погодная ситуация которого сопоставима со странами Северной Африки.

Только в декабре в некоторых районах был зарегистрирован дефицит осадков до 96%.

[житель Агридженто]:«Если вы живёте в старом городе, у вас серьёзные проблемы с водой. У людей нет воды, они не могут принять душ летом, а иногда и зимой. Поэтому, если вы зайдёте в чей-то дом, то не удивляйтесь, видя ванну с водой. Из неё берут воду для приготовления пищи или стирки».

В 2021 году Сицилия установила европейский рекорд жары – 48,8 градуса по Цельсию. Она также объявила чрезвычайное положение и была вынуждена нормировать воду в десятках городов.

Согласно данным европейской климатической службы «Коперник», прошедшие январь и февраль стали самыми жаркими за всю историю наблюдений.

В этом году более тёплая весна ожидается в ряде регионов, включая юг Италии, Греции, острова Средиземноморья и Северную Африку.

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