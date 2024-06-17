Месячный уровень инфляции в Аргентине в мае, вероятно, был самым низким с 2022 года. Этому способствовали..

Аргентинцы говорят, что теперь еда для них – это роскошь

Месячный уровень инфляции в Аргентине в мае, вероятно, был самым низким с 2022 года. Этому способствовали меры жёсткой экономии президента-либертарианца Хавьера Милея.

Впрочем, многие аргентинцы по-прежнему говорят, что цены остаются непомерными.

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[Сильвия Кастро, жительница Аргентины]:«Налоги очень высокие, услуги и бензин дорогие, страхование дорогое, а здравоохранение, которое должно было подешеветь, стоит столько же и даже дороже. Честно говоря, до сих пор не понимаю, где видно, чтобы инфляция уменьшалась».

Несмотря на то, что месячные темпы инфляции замедлились, в годовом исчислении этот показатель составляет около 300%. Это самый быстрый рост цен в мире.

Минимальная зарплата в стране не превышает 260 долларов. Люди говорят, что этого не хватает даже на базовые вещи.

[Лаура Басуальдо, жительница Аргентины]:«Я продавец и часто вижу покупателей по другую сторону прилавка, которые, если моя цена их не устраивает, уходят искать что-то дешевле. Сегодня все ходят туда-сюда, поскольку с каждым разом денег в карманах всё меньше. Еда – это роскошь».

Правительство Аргентины сдерживает инфляцию, сокращая объём выпуска бумажных денег, восстанавливая резервы и сокращая расходы.

Когда Милей вступил в должность в декабре, он резко девальвировал песо – национальную валюту Аргентины. С тех пор темпы инфляции сокращались. Если в декабре прошлого года она составляла 25%, то в мае, как говорят эксперты, она снизилась до 5%.

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