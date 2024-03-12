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Марокко: бани закрыты, воды нет

Марокко: бани закрыты, воды нет

Такие хаммамы – неотъемлемая часть жизни марокканцев. Веками мужчины и женщины, независимо от социального класса, приходят..

Дата загрузки: 2024-03-12

Марокко: бани закрыты, воды нет
Такие хаммамы – неотъемлемая часть жизни марокканцев. Веками мужчины и женщины, независимо от социального класса, приходят в общественные бани, чтобы помыться и расслабиться.

Купальщики сидят на каменных плитах, намыливаются традиционным чёрным мылом и обливаются горячей водой из пластиковых вёдер.

Но сейчас в общественных банях Касабланки, Танжера и других крупных городов Марокко царит пустота, по крайней мере, три дня в неделю. Причина в том, что по указу министра внутренних дел, в стране начали экономить воду.

В Марокко последние шесть лет продолжается засуха. Владельцы хаммамов теперь переживают за свою дальнейшую судьбу.

Говорят, что открыть объекты после трёхдневного простоя не так-то просто. Хаммамы требуют постоянного обогрева. Если они остывают, то могут быть последствия.

[Рашид Убелла, владелец общественной бани]:
«Мы должны платить налоги, оплачивать воду и электричество, но из-за трёхдневного закрытия наши доходы снизились, у нас нет доходов в понедельник, вторник и среду. Кроме того, из-за этого закрытия у нас начались технические проблемы, поэтому нужен ремонт».

Президент Ассоциации владельцев хаммамов в Касабланке говорит, что даже в дни, когда бани закрыты, в большинстве из них продолжают сжигать дрова. Это дополнительные расходы, которые не восполняются.

[Фатима Федуачи, президент Ассоциации владельцев хаммамов]:
«Вода нагревается, но не используется, потому что нет клиентов. Так что технически хаммаму наносится большой ущерб».

В Марокко из-за засухи обмелели важнейшие водохранилища. Страна испытывает острый дефицит, которого не было последние 30 лет.

Между тем, закрытие хаммамов затронуло около 200 000 человек, прямо или косвенно занятых в секторе общественных бань. При этом на эту сферу приходится 2% общего потребления воды в стране.
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