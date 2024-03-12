Марокко: бани закрыты, воды нет

Такие хаммамы – неотъемлемая часть жизни марокканцев. Веками мужчины и женщины, независимо от социального класса, приходят..
Дата загрузки: 2024-03-12
Купальщики сидят на каменных плитах, намыливаются традиционным чёрным мылом и обливаются горячей водой из пластиковых вёдер.
Но сейчас в общественных банях Касабланки, Танжера и других крупных городов Марокко царит пустота, по крайней мере, три дня в неделю. Причина в том, что по указу министра внутренних дел, в стране начали экономить воду.
В Марокко последние шесть лет продолжается засуха. Владельцы хаммамов теперь переживают за свою дальнейшую судьбу.
Говорят, что открыть объекты после трёхдневного простоя не так-то просто. Хаммамы требуют постоянного обогрева. Если они остывают, то могут быть последствия.[Рашид Убелла, владелец общественной бани]:
«Мы должны платить налоги, оплачивать воду и электричество, но из-за трёхдневного закрытия наши доходы снизились, у нас нет доходов в понедельник, вторник и среду. Кроме того, из-за этого закрытия у нас начались технические проблемы, поэтому нужен ремонт».
Президент Ассоциации владельцев хаммамов в Касабланке говорит, что даже в дни, когда бани закрыты, в большинстве из них продолжают сжигать дрова. Это дополнительные расходы, которые не восполняются.[Фатима Федуачи, президент Ассоциации владельцев хаммамов]:
«Вода нагревается, но не используется, потому что нет клиентов. Так что технически хаммаму наносится большой ущерб».
В Марокко из-за засухи обмелели важнейшие водохранилища. Страна испытывает острый дефицит, которого не было последние 30 лет.
Между тем, закрытие хаммамов затронуло около 200 000 человек, прямо или косвенно занятых в секторе общественных бань. При этом на эту сферу приходится 2% общего потребления воды в стране.
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