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В Германии раздражённые пассажиры обвиняют профсоюз машинистов в шантаже

В Германии раздражённые пассажиры обвиняют профсоюз машинистов в шантаже

Забастовки на железной дороге в Германии продолжаются. 11 марта на работу не вышли машинисты грузовых поездов...

Дата загрузки: 2024-03-14

В Германии раздражённые пассажиры обвиняют профсоюз машинистов в шантаже
Забастовки на железной дороге в Германии продолжаются. 11 марта на работу не вышли машинисты грузовых поездов. Через сутки началась забастовка в секторе пассажирских перевозок. Пассажиры возмущены и обвиняют профсоюз в шантаже.

[Наталия Хартманн, пассажирка]:
«Нужно принять решение, которое все будут уважать. Если бы все объявляли забастовки и шантажировали предприятия, как это делает профсоюз машинистов, это было бы очень неприятно».

Железнодорожный оператор Deutsche Bahn ранее обратился в суд по трудовым спорам, требуя отменить стачки, запланированные профсоюзом машинистов поездов GDL. Однако суд иск отклонил. Deutsche Bahn будет обжаловать решение.

Профсоюз GDL объявил о шестом раунде забастовок всего за 22 часа до начала первой стачки.

[Ахим Штаусс, представитель компании Deutsche Bahn]:
«Эта забастовка совершенно неадекватна. Предупредили о ней слишком поздно. А стачка машинистов грузовых поездов совсем необоснованна. Вы требовали сократить рабочую неделю с 38 до 35 часов. Если вам предложили в числе других мер сократить её до 36 часов, то разве можно после этого парализовать всю страну?»

Снова бастуют и сотрудники авиаперевозчика Lufthansa. Бортпроводники требуют повысить зарплату на 15%. Компания заявила, что из-за стачки пострадают примерно 120 000 пассажиров.

На прошлой неделе Lufthansa сообщила, что её операционные убытки в первом квартале увеличатся. Причина в забастовках, которые сводят на нет прибыль от увеличения потока пассажиров.
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