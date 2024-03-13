В Таиланде пиршеством отмечают День слона

Пиршество для слонов устроили в древнем тайском городе Аюттхая. Гигантских животных угощают фруктами и овощами. А..

Пиршество для слонов устроили в древнем тайском городе Аюттхая. Гигантских животных угощают фруктами и овощами. А буддийские монахи проводят традиционные церемонии. Так в Таиланде отмечают национальный День слона.

На праздник привели 70 животных. Кормить их помогают волонтёры – местные и зарубежные.

[волонтёр]:

«Я счастлива и очень довольна, что участвую в мероприятии в Аюттхае, посвящённом Дню слона в Таиланде. Слоны очень важны для тайского народа».

В Таиланде насчитывается 3800 одомашненных слонов. Многие живут в заповедниках.

[Иттипан Кхарвламаи, управляющий питомником слонов]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы должны объяснить (людям), что эти слоны не могут жить в дикой природе, поскольку выросли в неволе. У них есть чистая питьевая вода, есть еда, есть друзья – мы, люди».

Национальный День слона празднуют в Таиланде с 1998 года. Инициаторами стали защитники природы. Так они хотят напоминать тайцам, что слоны играют большую роль в их жизни, поэтому их надо активнее защищать от браконьеров и жестокого обращения.

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