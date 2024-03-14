В суданском городе Омдурман люди собрались возле точки доступа Starlink, чтобы наконец-то выйти в Интернет. Мобильная..

Суданцы выходят в Интернет через Starlink, поскольку мобильной связи нет

В суданском городе Омдурман люди собрались возле точки доступа Starlink, чтобы наконец-то выйти в Интернет. Мобильная связь не работает здесь уже несколько недель.

Доступ к связи через спутниковую систему предоставила армия Судана. Она недавно вытеснила отсюда повстанцев из военизированной группировки «Силы быстрого реагирования».

Люди пишут родственникам.

[жительница Омдурмана]:

«Люди остро нуждаются в связи. Каждый день нам говорят, что связь будет сегодня или завтра, но её так и нет. Люди узнают о смерти отца или брата спустя одну или две недели».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Подобная ситуация – и в других регионах Судана. Ранее армия отключила мобильную связь в западном регионе Дарфур, где идут бои с повстанцами. Военизированная группировка в ответ оставила без связи подконтрольные ей территории.

Это помешало людям заказывать через Интернет товары первой необходимости и звонить родственникам, а также затруднило доставку гуманитарной помощи. Кроме того, суданцы остались без денег. Наличных у них нет, а в мобильный банк не войти.

Там, где нет связи, люди пытаются пользоваться спутниковой системой Starlink. В Судане час доступа обходится в 2,5 доллара.

[житель Омдурмана]:

«Связи нет уже больше месяца. Люди каждый день ждут (что связь восстановится). Последнее, что мы попробовали – это StarLink. Но приходит много людей, и не всем удаётся подключиться».

Гражданская война в Судане вспыхнула в апреле прошлого года. «Силы быстрого реагирования», которые до этого были на стороне правительства, отказались от интеграции в армию. Сначала боевые действия охватили столицу, а потом распространились и на другие регионы.

В стране начался серьёзный гуманитарный кризис. По данным Международной организации по миграции, 6,5 миллиона суданцев стали внутренними переселенцами, ещё почти два миллиона человек бежали в соседние страны.

Короткая ссылка на эту страницу: