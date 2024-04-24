Косметику призывают сделать доступнее для слабовидящих и слепых

Австралийка Лиззи страдает от септооптической дисплазии – заболевания, которое влияет на раннее развитие мозга и глаз...

Австралийка Лиззи страдает от септооптической дисплазии – заболевания, которое влияет на раннее развитие мозга и глаз. [Лиззи Эстам, жительница Австралии]:«Я всегда была слепой. Я слепа с рождения. Я никогда не видела цвета. Я никогда не видела форм или чего-то подобного».

Лиззи – ведущая на радиостанции Vision Australia Radio 1. Пусть она не видит, но очень любит наносить макияж.

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[Лиззи Эстам, жительница Австралии]:«Что мне нравится в этом, так это ощущение нормальности или одинаковости. Это также расширяет мои возможности».

Но косметическая индустрия пока не предлагает продуктов, адаптированных для слепых или людей с нарушениями зрения. А им часто нужны чёткие инструкции, крупный шрифт, а также шрифт Брайля на продуктах.

А это Лия. Она полностью потеряла центральное зрение.

[Лия Кёртис, жительница Австралии]:«Я вижу тебя, но не вижу твоих черт лица».

Работа Лии связана со взаимодействием с клиентами. Она частично лишилась зрения, но по-прежнему хочет хорошо выглядеть на работе.

[Лия Кёртис, жительница Австралии]:«То, как я выгляжу, очень важно для меня. Это придаёт уверенности».

Но Лия говорит, что доступных косметических средств крайне мало.

[Лия Кёртис, жительница Австралии]:«Есть заблуждение, что люди, которые не видят, не заинтересованы в макияже и, возможно, не заинтересованы в том, чтобы выглядеть как можно лучше».

Теперь австралийские слепые и слабовидящие люди призывают внести изменения в производство косметики.

[Лиззи Эстам, жительница Австралии]:«Почему мы не должны чувствовать то же самое, что и остальные?»

Австралийская ассоциация ритейлеров согласна с тем, что индустрии красоты и макияжа необходимо делать больше.

В Австралии около полумиллиона человек живут со слепотой или частичным нарушением зрения.

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