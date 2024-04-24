Косметику призывают сделать доступнее для слабовидящих и слепых

Австралийка Лиззи страдает от септооптической дисплазии – заболевания, которое влияет на раннее развитие мозга и глаз...
Дата загрузки: 2024-04-24
«Я всегда была слепой. Я слепа с рождения. Я никогда не видела цвета. Я никогда не видела форм или чего-то подобного».
Лиззи – ведущая на радиостанции Vision Australia Radio 1. Пусть она не видит, но очень любит наносить макияж.[Лиззи Эстам, жительница Австралии]:
«Что мне нравится в этом, так это ощущение нормальности или одинаковости. Это также расширяет мои возможности».
Но косметическая индустрия пока не предлагает продуктов, адаптированных для слепых или людей с нарушениями зрения. А им часто нужны чёткие инструкции, крупный шрифт, а также шрифт Брайля на продуктах.
А это Лия. Она полностью потеряла центральное зрение.[Лия Кёртис, жительница Австралии]:
«Я вижу тебя, но не вижу твоих черт лица».
Работа Лии связана со взаимодействием с клиентами. Она частично лишилась зрения, но по-прежнему хочет хорошо выглядеть на работе.[Лия Кёртис, жительница Австралии]:
«То, как я выгляжу, очень важно для меня. Это придаёт уверенности».
Но Лия говорит, что доступных косметических средств крайне мало.[Лия Кёртис, жительница Австралии]:
«Есть заблуждение, что люди, которые не видят, не заинтересованы в макияже и, возможно, не заинтересованы в том, чтобы выглядеть как можно лучше».
Теперь австралийские слепые и слабовидящие люди призывают внести изменения в производство косметики.[Лиззи Эстам, жительница Австралии]:
«Почему мы не должны чувствовать то же самое, что и остальные?»
Австралийская ассоциация ритейлеров согласна с тем, что индустрии красоты и макияжа необходимо делать больше.
В Австралии около полумиллиона человек живут со слепотой или частичным нарушением зрения.
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