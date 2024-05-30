Новый тренд в соцсетях: «Год без покупок»

Несколько лет назад всё началось с челенджа в соцсетях: обещаний пересмотреть свой бюджет и осознанно отнестись..
Дата загрузки: 2024-05-30
Многие посты набирают сотни тысяч просмотров.
35-летняя Элизия живёт в Бруклине. Последние несколько лет она тратила деньги на винтажную дизайнерскую одежду. В итоге решила, что нужно радикально изменить свои покупательские привычки.[Элизия Берман, жительница Нью-Йорка]:
«Поворотным для меня стал момент, когда я осознала, что у меня пятизначная задолженность по кредитной карте, которая скакала вверх и вниз последние десять лет. Мне надоело постоянно находиться в цикле покупок и погашения долга, покупок и погашения долга. Я просто решила взять под контроль свои расходы».
Элизия не стыдится обсуждать свои финансовые проблемы с друзьями и родственниками. Она также публикует свои видеоролики в соцсетях. И они привлекли намного больше внимания, чем она ожидала.
Сейчас у неё более 60 тысяч подписчиков. Так, видео, в котором она показывает свои созданные в домашних условиях средства по уходу за кожей и волосами, набрало более миллиона просмотров.[Элизия Берман, жительница Нью-Йорка]:
«Многие переживают то же самое, что и я. Эти ролики помогли мне наладить свою жизнь, а также осознать, что я на самом деле помогаю другим справиться с подобной проблемой».
Тренд «Год без покупок» набирает обороты. При этом люди, которые в нём участвуют, говорят, что вырабатывают полезные привычки на всю оставшуюся жизнь, а не только на 12 месяцев.
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