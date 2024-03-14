На пляже острова Бали собрались люди, чтобы принять участие в церемонии очищения. Это начало шестидневного праздника..

Без интернета и связи: на Бали отметили День тишины

На пляже острова Бали собрались люди, чтобы принять участие в церемонии очищения.

Это начало шестидневного праздника – балийского Нового года по древнему индуистскому календарю Сака. Во время этой церемонии верующие совершают ритуалы для символического очищения.

Одетые в белое, они несут паланкины с идолами и символами божеств. С восходом солнца совершают ритуалы, окунают ноги в Индийский океан и оставляют подношения на пляже.

А ночь перед Новым годом отмечают шумными шествиями с участием гигантских фигур, которые символизируют злых духов. Их сжигают в ходе ритуального очищения.

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Раньше это были мифологические существа. Сегодня они также включают символические изображения зла в современном мире.

Другой ритуал очищения заключается в том, что люди натирают друг друга грязью из мангрового леса. Тоже ради очищения.

Затем наступает День тишины, известный как Ньепи. Его празднуют каждый год в марте на следующий день после новолуния. Начинается он в 6 часов утра.

Всемирно известные пляжи острова и все его общественные места пустеют. На улицах можно встретить только специальные патрули, следящие за соблюдением тишины.

Телефонные компании отключают мобильный интернет. Большинство жителей острова – а это более четырёх миллионов человек – остаются дома, закрывая окна и выключая свет.

Это день размышлений и времени наедине с собой. Туристов просят оставаться в отелях, а теле- и радиопередачи не транслируются.

В последние годы некоторых туристов даже арестовывали за то, что они бродили по популярному пляжу Кута во время Дня тишины.

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