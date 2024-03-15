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2000 белых носорогов вернут в дикую природу

2000 белых носорогов вернут в дикую природу

2000 белых носорогов, выращенных в неволе в ЮАР, будут постепенно выпускать в дикую природу. Об этом..

Дата загрузки: 2024-03-15

2000 белых носорогов вернут в дикую природу
2000 белых носорогов, выращенных в неволе в ЮАР, будут постепенно выпускать в дикую природу. Об этом заявила природоохранная неправительственная организация African Parks, которая в настоящее время владеет животными.

Носороги принадлежали частному заводчику. Они могут увеличить популяцию диких южных белых носорогов в мире почти на 15%.

При этом животных будут выпускать не только в Южно-Африканской Республике, но также на других охраняемых территориях по всему континенту.

[Донован Жосте, менеджер проекта]:

«Наша цель – перемещать в дикую природу около двухсот носорогов ежегодно в течение десяти лет. Это инициатива небывалого масштаба. Думаю, что для этого вида это огромная возможность».

Нынешний владелец носорогов Джон Хьюм продал животных и ферму, на которой их разводил, из-за того, что защищать их от браконьеров слишком накладно.

[Пелхэм Джонс, глава Ассоциации частных владельцев носорогов]:
«Приобретение компанией Africa Parks исторического белого носорога имеет большое значение. Как африканцы и защитники животных мы очень беспокоились за будущее этих животных».

Браконьерство остаётся серьёзной угрозой в Южной Африке. Согласно правительственным данным, в 2023 году браконьеры истребили около 500 носорогов. Это больше, чем в предыдущем году.

За носорогами охотятся из-за их рогов, которые востребованы в Восточной Азии. Из них делают традиционные лекарства, а также ювелирные изделия.

Судя по наскальным рисункам, белый носорог в древности был распространён по всему африканскому континенту. Однако европейцы столкнулись с ним только в ЮАР. Ещё в 1892 году его посчитали вымершим. Однако преждевременно.

Сегодня популяция составляет более 20 тысяч.
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