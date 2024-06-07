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Совет Безопасности ООН избрал пять новых членов

Совет Безопасности ООН избрал пять новых членов

Генеральная Ассамблея ООН избрала в Совет Безопасности пять новых членов на очередной двухлетний срок, который начнётся..

Дата загрузки: 2024-06-07

Совет Безопасности ООН избрал пять новых членов
Генеральная Ассамблея ООН избрала в Совет Безопасности пять новых членов на очередной двухлетний срок, который начнётся 1 января 2025 года. В список вошли Дания, Греция, Пакистан, Панама и Сомали.

[Дэннис Фрэнсис, председатель Генеральной Ассамблеи ООН]:
«Я поздравляю государства, которые только что были избраны членами Совета Безопасности, и благодарю тех, кто подсчитывал голоса, за их помощь на этих выборах».

Совет Безопасности состоит из 15 членов. Это единственный орган ООН, который может принимать юридически обязывающие решения, такие как введение санкций и применения военной силы.

В его состав входят пять постоянных членов, обладающих правом вето: Великобритания, Китай, Франция, Россия и США.

Остальные десять членов избираются. Причём по пять каждый год.

Дания, Греция, Пакистан, Панама и Сомали заменят Эквадор, Японию, Мальту, Швейцарию и Мозамбик.

Для обеспечения географического представительства места распределяются между региональными группами. Но даже если кандидаты баллотируются в своей группе без конкурентов, им всё равно необходимо заручиться поддержкой более двух третей членов Генеральной Ассамблеи.

В этот раз Дания получила – 184 голоса, Греция – 182, Пакистан – 182, Панама – 183 и Сомали – 179 голосов.
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