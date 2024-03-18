Израиль проводит «высокоточную» операцию в больнице «Шифа»

Израиль проводит операцию по ликвидации высокопоставленных боевиков ХАМАС, которые прячутся в больнице в секторе Газа. Об..

Израиль проводит операцию по ликвидации высокопоставленных боевиков ХАМАС, которые прячутся в больнице в секторе Газа. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. [Даниэль Хагари, представитель армии Израиля]:«ЦАХАЛ проводит высокоточную операцию на ограниченных участках больницы «Шифа» после получения конкретной разведывательной информации. Мы знаем, что высокопоставленные террористы ХАМАС расположились внутри больницы и используют её для управления атаками на Израиль».

Как заявил Хагари, когда израильские военные вошли на территорию комплекса, то их обстреляли. Они открыли ответный огонь.

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При этом он отметил, что больница продолжит выполнять свои важные функции, и что армия будет обеспечивать пациентов и гражданских лиц на её территории продовольствием, водой и другими предметами снабжения.

По данным министерства здравоохранения Газы, военная операция Израиля в секторе Газа привела к перемещению почти всего его населения, превышающего два миллиона человек. В итоге большая часть людей оказалась перед угрозой голода.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что продолжит военную кампанию против ХАМАС в секторе Газа.

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:«Нашим друзьям в международном сообществе я говорю: неужели ваша память настолько коротка? Вы так быстро забыли о 7-м октября – самой страшной резне, совершённой против евреев со времен Холокоста?»

Премьер также сказал, что он по-прежнему намерен отправить войска в Рафах – город на границе с Египтом, где расположились сотни тысяч беженцев.

Между тем, Нетаньяху сталкивается со всё большим давлением как за пределами страны, так и внутри неё. Международное сообщество всё активнее призывает его заключить соглашение с ХАМАС о временном прекращении огня в Газе.

Так, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддерживает право Израиля на самооборону, но следует защитить более полутора миллионов человек в Рафахе, которым больше некуда бежать.

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