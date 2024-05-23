Необычная инсталляция: видеопортал связал Нью-Йорк с Дублином

Видеопортал, связывающий Нью-Йорк с Дублином, продолжает привлекать людей по обе стороны Атлантики. Скульптурная композиция открылась 8 мая, а 13-го видеосвязь временно отключили. Причиной стало неподобающее поведение некоторых людей.

Теперь порталы в обоих городах окружены заграждениями. Рядом дежурит полиция. Экраны оборудованы датчиками. Если кто-то подойдёт слишком близко, изображение станет размытым с обеих сторон.

Впрочем, большинство людей доброжелательно приветствуют друг друга, фотографируют или просто смотрят.

Этот житель Нью-Йорка только что помахал сестре, которая сейчас в Дублине.

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[Ноа Краузе, житель Нью-Йорка]:«Это здорово. Сестра случайно оказалась в Дублине. Мы знали, что портал где-то рядом, и подумали, как здорово воспользоваться этим и увидеться. И это очень забавно».

Видеопортал нравится и туристам.

[Джил Друби, туристка из Миннесоты]:

«Здорово видеть людей, живущих очень далеко, и в то же время чувствовать с ними связь. Это просто изумительно. Очень здорово».

[Флориан Айзен, турист из Германии]:«Это отличный эксперимент – связать два города друг с другом. Люди в Нью-Йорке и Дублине находятся далеко друг от друга, но связаны друг с другом. Думаю, это что-то очень особенное, чего никто раньше не видел. Мне очень понравилось».

Инсталляции создал литовский художник Бенедиктас Гилис. Такие скульптуры в 2021 году устанавливали в Вильнюсе и в польском Люблине. Проект оказался успешным, поэтому его решили повторить.

Видеопортал Нью-Йорк – Дублин будет открыт до осени. Часы видеосвязи ограничены. В Нью-Йорке трансляция идёт с 6 утра до 4 дня. В Дублине – с 11 утра до девяти вечера.

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