Необычная инсталляция: видеопортал связал Нью-Йорк с Дублином

Видеопортал, связывающий Нью-Йорк с Дублином, продолжает привлекать людей по обе стороны Атлантики. Скульптурная композиция открылась 8..
Дата загрузки: 2024-05-23
Теперь порталы в обоих городах окружены заграждениями. Рядом дежурит полиция. Экраны оборудованы датчиками. Если кто-то подойдёт слишком близко, изображение станет размытым с обеих сторон.
Впрочем, большинство людей доброжелательно приветствуют друг друга, фотографируют или просто смотрят.
Этот житель Нью-Йорка только что помахал сестре, которая сейчас в Дублине.[Ноа Краузе, житель Нью-Йорка]:
«Это здорово. Сестра случайно оказалась в Дублине. Мы знали, что портал где-то рядом, и подумали, как здорово воспользоваться этим и увидеться. И это очень забавно».
Видеопортал нравится и туристам.[Флориан Айзен, турист из Германии]:
«Это отличный эксперимент – связать два города друг с другом. Люди в Нью-Йорке и Дублине находятся далеко друг от друга, но связаны друг с другом. Думаю, это что-то очень особенное, чего никто раньше не видел. Мне очень понравилось».
[Джил Друби, туристка из Миннесоты]:
«Здорово видеть людей, живущих очень далеко, и в то же время чувствовать с ними связь. Это просто изумительно. Очень здорово».
Инсталляции создал литовский художник Бенедиктас Гилис. Такие скульптуры в 2021 году устанавливали в Вильнюсе и в польском Люблине. Проект оказался успешным, поэтому его решили повторить.
Видеопортал Нью-Йорк – Дублин будет открыт до осени. Часы видеосвязи ограничены. В Нью-Йорке трансляция идёт с 6 утра до 4 дня. В Дублине – с 11 утра до девяти вечера.
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