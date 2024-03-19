Учёные: секвойи родом из Америки хорошо растут и в Великобритании

Знаменитые секвойи родом с тихоокеанского побережья в Северной Америке, оказывается, прекрасно чувствуют себя и в далёкой..

Знаменитые секвойи родом с тихоокеанского побережья в Северной Америке, оказывается, прекрасно чувствуют себя и в далёкой Великобритании. Учёные из Лондонского королевского общества провели исследования в Англии и Шотландии. Они выяснили, что там гигантские деревья растут так же быстро и хорошо, как на родине. Этому способствует умеренный и влажный климат.

В то же время в горах Сьерра-Невада в Калифорнии осталось всего 80 000 секвой. Они погибают из-за частых и сильных пожаров. В Великобритании ситуация лучше, поскольку нет таких масштабных стихийных бедствий. Здесь насчитывается уже полмиллиона секвой.

Завезли их сюда в середине XIX века. Новые деревья сажали владельцы крупных поместий. Секвойи стали символом достатка.

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Эти деревья входят в число самых высоких в мире. Вырастают до 90 и даже 100 метров. Есть и выше. Живут очень долго. Сейчас самой старой секвойе 3200 лет. Это определили по годовым кольцам. Впрочем, есть деревья этого вида, возраст которых оценивается в 3500 лет.

Секвойи любят влажность. Растут у берега моря, в горах, а также в ущельях и глубоких оврагах.

Они красивые и дают много тени. Есть и другая польза. Учёные говорят, что даже небольшое дерево поглощает тонны углерода из атмосферы. Однако они не советуют засаживать Великобританию секвойями. Это чужеродный вид. И пока не известно, как эти деревья влияют на местную природу.

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