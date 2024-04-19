Учёные подтвердили обнаружение нового вида древних ихтиозавров

Челюстная кость, найденная британской девочкой и её отцом на пляже в английском графстве Сомерсет, принадлежит гигантскому..

Челюстная кость, найденная британской девочкой и её отцом на пляже в английском графстве Сомерсет, принадлежит гигантскому морскому киту. Он обитал 202 миллиона лет назад и, судя по всему, был одним из самых крупных животных, когда-либо существовавших на Земле.

Исследователи говорят, что это существо относится к отряду ихтиозавров. И это уже не первая найденная кость этого вида.

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[Дин Ломакс, палеонтолог]:«В 2016 коллекционер окаменелостей и мой хороший друг Пол де ла Салль нашёл на пляже в Сомерсете гигантскую челюстную кость. После этого он связался со мной. В 2018 году мы описали эту кость как заднюю часть челюсти ихтиозавра. И это животное было огромным, возможно, размером с синего кита, порядка 20-26 метров в длину. В то время мы надеялись найти более полные останки. Мы скрестили пальцы, надеясь, что это произойдёт».

Вторую находку сделали через два года.

[Дин Ломакс, палеонтолог]:«Прошло несколько лет, и в мае 2020 года Джастин и Руби, отец и дочь, охотники за окаменелостями из британского Девона, прогуливались по пляжу чуть дальше от того места, где Пол нашел свою кость. Они обнаружили кости, которые снова были фрагментом челюсти гигантского ихтиозавра. На этот раз совершенно другой особи. Но Джастин и Руби обнаружили кости того же типа, что и Пол несколькими годами ранее».

Морские рептилии правили Мировым океаном, в то время как на суше господствовали динозавры.

Судя по находкам, эти ихтиозавры жили на 13 миллионов лет позже своих гигантских собратьев, которые уже известны науке.

[Дин Ломакс, палеонтолог]:«Они оба относятся к концу триасового периода около 202 миллионов лет назад. То есть это подтверждает наш вывод, что мы нашли новый вид под названием Ichthyotitan severnensis»

Учёные также отмечают, что ни одно другое морское пресмыкающееся, а к ним можно отнести черепах и крокодилов, не достигало таких размеров, как эти животные.

Они надеются, что когда-то удастся найти полный череп этих гигантов.

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