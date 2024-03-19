Пёс ходил в полицейский участок, пока его не приняли на работу

Однажды капрал Криштиану заметил бездомного щенка в отделении военной полиции в Рио-де-Жанейро. Когда мужчина подошёл к щенку, тот зарычал.
«Когда он появился здесь, в батальоне, был очень агрессивен, – вспоминает Криштиану. – Он не стал есть никакую еду, хотя был голоден и хотел пить». Каждый день щенок приходил к полицейскому участку. Криштиану ставил перед ним воду и еду. Постепенно бездомный пёс стал доверять человеку.
«Неожиданно он начал ходить за мной. Если я входил в комнату, он оставался там. Если я садился в машину, он шёл за мной», – рассказал капрал. Пугливый щенок стал верным другом. Он везде сопровождал Криштиану.
Полицейские решили взять пса на работу. Они назвали его Оливейра, выдали ему личный ошейник, сшитую на заказ полицейскую куртку и присвоили звание капрала.
За почти пятилетнюю службу капрал Оливейра стал любимым сотрудником полиции. Вместе с Криштиану пёс патрулирует улицы на мотоцикле, следя за соблюдением правил безопасности. Пёс всегда лает на тех, кто ездит без шлемов.
Криштиану с Оливейрой посещают школы и знакомят детей с правилами дорожного движения. Пёс стал любимцем детей и взрослых.
Капрал Криштиану говорит, что следующая цель Оливейры – получить звание сержанта за ценный вклад в работу в полиции.