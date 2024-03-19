Как архитектура Марокко объединяет древность с современностью

В самом сердце Марокко можно встретить множество архитектурных чудес, которые объединяют многовековые традиции, культуру и историю..
Дата загрузки: 2024-03-20
В городе Рабат архитектурное наследие страны можно прочувствовать, прогуливаясь по узким улочкам старой Медины.
Некоторые здания стоят со времён цивилизаций финикийцев, карфагенян и римлян.[Мохаммед Кромби, куратор исторических памятников]:
«В Марокко, благодаря его местоположению, существовало несколько цивилизаций, таких как римская, мусульманская, арабо-исламская, испанско-мавританская. Все эти цивилизации оставили следы, здания и очень интересные постройки».
Многие современные здания в Рабате также спроектированы под вдохновением от исторического прошлого. Например, Музей современного искусства Мохаммеда VI, который открылся в 2014 году.
Его дизайн основан на традиционной исламской архитектуре с французским и испанским колониальным влиянием.
Эту смесь стилей можно увидеть на зданиях по всему Рабату: от Почты Марокко до Банка Аль-Магриба.[Мохаммед ас-Симмар, историк]:
«Есть архитектурные формы, основанные на геометрии, есть и другие формы, основанные на фауне и флоре. И именно эти формы придают марокканской архитектуре оригинальность».
Город Рабат стал местом, где старое встречается с новым, а восточный архитектурный дизайн – с западным.
Примеры можно увидеть по всему городу: от железнодорожного вокзала и строящейся Башни Мохамеда VI до большого центра исполнительских искусств, который планируют открыть в этом году.[Мохаммед Кромби, куратор исторических памятников]:
«Мы стараемся внедрять инновации, но в то же время использовать определённые узоры и украшения, намекая на цветочные, геометрические и каллиграфические элементы».
В последние годы в Марокко всё больше внимания уделяют экологичной архитектуре и практикам зелёного строительства. Примером могут служить экодома, построенные в 60 километрах от Рабата. Они имеют форму куполов и созданы из местной утрамбованной земли.
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