Как архитектура Марокко объединяет древность с современностью

В самом сердце Марокко можно встретить множество архитектурных чудес, которые объединяют многовековые традиции, культуру и историю..

В самом сердце Марокко можно встретить множество архитектурных чудес, которые объединяют многовековые традиции, культуру и историю с современностью.

В городе Рабат архитектурное наследие страны можно прочувствовать, прогуливаясь по узким улочкам старой Медины.

Некоторые здания стоят со времён цивилизаций финикийцев, карфагенян и римлян.

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[Мохаммед Кромби, куратор исторических памятников]:

«В Марокко, благодаря его местоположению, существовало несколько цивилизаций, таких как римская, мусульманская, арабо-исламская, испанско-мавританская. Все эти цивилизации оставили следы, здания и очень интересные постройки».

Многие современные здания в Рабате также спроектированы под вдохновением от исторического прошлого. Например, Музей современного искусства Мохаммеда VI, который открылся в 2014 году.

Его дизайн основан на традиционной исламской архитектуре с французским и испанским колониальным влиянием.

Эту смесь стилей можно увидеть на зданиях по всему Рабату: от Почты Марокко до Банка Аль-Магриба.

[Мохаммед ас-Симмар, историк]:«Есть архитектурные формы, основанные на геометрии, есть и другие формы, основанные на фауне и флоре. И именно эти формы придают марокканской архитектуре оригинальность».

Город Рабат стал местом, где старое встречается с новым, а восточный архитектурный дизайн – с западным.

Примеры можно увидеть по всему городу: от железнодорожного вокзала и строящейся Башни Мохамеда VI до большого центра исполнительских искусств, который планируют открыть в этом году.

[Мохаммед Кромби, куратор исторических памятников]:«Мы стараемся внедрять инновации, но в то же время использовать определённые узоры и украшения, намекая на цветочные, геометрические и каллиграфические элементы».

В последние годы в Марокко всё больше внимания уделяют экологичной архитектуре и практикам зелёного строительства. Примером могут служить экодома, построенные в 60 километрах от Рабата. Они имеют форму куполов и созданы из местной утрамбованной земли.

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