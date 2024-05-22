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Суд в Греции снял обвинения с девяти египтян, задержанных после смертоносного кораблекрушения

Суд в Греции снял обвинения с девяти египтян, задержанных после смертоносного кораблекрушения

Суд в греческом городе Каламата снял обвинения с девяти египтян, которым грозило пожизненное заключение. Их задержали..

Дата загрузки: 2024-05-22

Суд в Греции снял обвинения с девяти египтян, задержанных после смертоносного кораблекрушения

Суд в греческом городе Каламата снял обвинения с девяти египтян, которым грозило пожизненное заключение. Их задержали в июне прошлого года после смертоносного кораблекрушения у берегов Греции. Мужчин обвинили в причастности к гибели сотен людей, принадлежности к преступной организации и незаконной перевозке нелегальных мигрантов.

Девять граждан Египта были в числе тех, кто находился на рыболовецком траулере «Адриана». Переполненное судно везло из Ливии в Италию примерно 700 мигрантов из Пакистана, Сирии и Египта. Крушение произошло в одном из самых глубоких мест Средиземного моря. Удалось спасти только 104 человека. Из воды извлекли 82 тела. Предполагается, что в общей сложности погибли более 500 человек, включая женщин и детей.

Задержанные египтяне вину отрицали. Адвокаты заявили, что их клиенты тоже мигранты, которые надеялись найти убежище в Италии. Защитники также утверждали, что правительство Греции просто хочет переложить вину за гибель людей на выходцев из Египта.

Причина кораблекрушения остаётся предметом споров. Многие выжившие говорят, что оно произошло из-за неудачной попытки греческой береговой охраны отбуксировать судно. Эту версию расследует Военно-морской суд Греции.

По мнению международных правозащитных организаций, нельзя было проводить судебное разбирательство в гражданском суде, пока Военно-морской суд не вынес никакого решения.

Впрочем, теперь задержанных отпустят на свободу. Прокурор рекомендовал закрыть дело, поскольку траулер затонул за пределами территориальных вод Греции.

[Димитрис Шулис, адвокат]:
«Девятерых человек оправдали. Теперь начнётся борьба за восстановление справедливости для тех, кто погиб, и тех, кто ежедневно пропадает без вести в наших морях. Необходимо провести тщательное расследование того, что произошло в тот день. И необходимо прекратить отправлять в тюрьму невиновных людей».

Пока не понятно, примет ли это дело к рассмотрению какой-либо международный суд.

В ближайшие дни египтян выпустят из заключения и отправят в лагерь мигрантов, который находится недалеко от Афин. Там они будут ждать, пока рассмотрят их прошения о предоставлении убежища.
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