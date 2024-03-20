Музей КОНМЕБОЛ в Парагвае открылся после ремонта

Музей южноамериканского футбола в Парагвае вновь открылся после реставрации. Он посвящён истории этого вида спорта на..
Дата загрузки: 2024-03-20
Музей южноамериканского футбола в Парагвае вновь открылся после реставрации. Он посвящён истории этого вида спорта на континенте. Музей принадлежит Конфедерации южноамериканского футбола – КОНМЕБОЛ.
[Алехандро Домингес, президент КОНМЕБОЛ]:
«Сегодня праздник. Это совершенно особенный день, полный эмоций. Он особенный для южноамериканского футбола».
Изначально музей открылся в 2009 году. Тогда на торжественной церемонии присутствовали Кафу и Пеле.
В музее представлено 1700 экспонатов, включая плакаты, фотографии, форму, бутсы, мячи и трофеи. Жемчужина экспозиции – копия Кубка мира. Здесь также есть скульптуры легендарных футболистов – Диего Марадоны, Пеле и Лионеля Месси.
В музее отведены зоны для каждой сборной континента. Есть и зал, посвящённый футбольным звёздам и выдающимся деятелям футбола Южной Америки.
В здании музея располагается конференц-центр, где проходят официальные мероприятия. А через дорогу отсюда находится штаб-квартира КОНМЕБОЛ.
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