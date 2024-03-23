Жители Северной Америки скоро смогут наблюдать за уникальным астрономическим явлением – полным солнечным затмением. Оно должно..

Когда состоится ближайшее солнечное затмение, и кто его сможет увидеть

Жители Северной Америки скоро смогут наблюдать за уникальным астрономическим явлением – полным солнечным затмением.

Оно должно произойти 8 апреля. Полная фаза затмения продлится 4 минуты 28 секунд. Это в два раза дольше, чем полное затмение, за которым наблюдали в США в 2017 году.

В этом году затмение начнётся над тихоокеанским побережьем Мексики, потом его увидят жители штатов от Техаса до Мэна. После этого его будет видно в восточной Канаде, и, наконец, в Атлантическом океане.

Как за ним наблюдать и снимать его безопасно, рассказывают специалисты.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Хулио Кортес, фотограф]:«Самое важное, что я говорю людям, – это то, что на самом деле нужно помнить о безопасности. Нужно иметь подходящее оборудование».

Если вы собираетесь смотреть на солнце, то нужно заранее запастись специальными очками либо плёнками. Если же снимать на камеру, то нужен особый солнечный фильтр.

Чтобы сделать идеальный снимок, эксперты рекомендуют потренироваться заранее. Использование более широкой диафрагмы, от f11 до f16, также поможет удерживать солнце в фокусе.

Предполагается, что предстоящее затмение будет видно с территорий, на которых проживает 44 миллиона человек. Она простирается на 185 километров от Масатлана в Мексике до Ньюфаундленда.

Полное солнечное затмение – это явление, когда Луна полностью заслоняет Солнце, если смотреть на него с определённого места на Земле. Некоторые любители затмений преодолевают тысячи километров ради нескольких минут такого удовольствия.

В канадском Монреале такое явление в прошлый раз было видно ещё в 1932 году. А в следующий его смогут наблюдать только в 2079-м.

Короткая ссылка на эту страницу: