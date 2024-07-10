Пустыня Атакама в Чили удивляет редким зимним цветением

Самая засушливая на планете пустыня оживает на глазах. И не просто оживает, но и удивляет редким..

[Сесар Писарро, биолог]:

«Июль только начинается, и мы ожидаем дождей в ближайшие недели. Это активирует рост растений во всех провинциях, где встречается цветущая пустыня».

Самая засушливая на планете пустыня оживает на глазах. И не просто оживает, но и удивляет редким зимним цветением. Последний раз здесь такое было девять лет назад. Пустыня Атакама расположена на севере Чили в Южном полушарии, и сейчас здесь разгар зимы.

Раннее цветение началось из-за проливных дождей. Их обилие обусловлено погодным феноменом Эль-Ниньо. Белые и фиолетовые цветы уже привлекают туристов. Сотрудники Национальной лесной корпорации призывают их не вытаптывать цветы и беречь хрупкую природу пустыни.

[туристка]:

«Я горжусь, что могу видеть это и наслаждаться таким видом. И я сохраняю уважение. Замечательно, когда есть возможность прогуляться здесь и насладиться красотой пустыни в это время года». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Я впервые вижу цветущую пустыню. Мы проезжали мимо, поскольку едем в отпуск. Решили остановиться и полюбоваться. Очень красиво, мне понравилось».

Если пройдут новые дожди, то пустыня зацветёт ещё больше. Но по-настоящему заиграет красками весной. В конце августа – начале сентября зазеленеет трава, кустарники покроются листвой и повсюду распустятся цветы. А их разнообразие здесь велико. Всего в Атакаме насчитывается 200 видов растений, в их числе есть и эндемики.

Во время цветения здесь также будут активно размножаться птицы, насекомые и ящерицы. В целом этот феномен называется цветущей пустыней.

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