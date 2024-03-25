В швейцарском замке открылась первая Всемирная библиотека воды

На берегу Рейна в Швейцарии возвышается старинный замок. Но теперь это не только историческая ценность. Ему..

На берегу Рейна в Швейцарии возвышается старинный замок. Но теперь это не только историческая ценность. Ему отвели ещё одну важную роль. В замке открылась первая Всемирная библиотека воды.

По данным ВОЗ, примерно два миллиарда человек на планете не имеют доступа к чистой питьевой воде. Кроме того, во многих регионах мира люди страдают из-за засухи. Фермеры теряют урожай, горят леса и происходят другие бедствия. Не меньший урон наносят и наводнения.

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[Дэниел Маселли, советник по водной политике агентства SDC]:«Мы не экономим воду, загрязняем водные ресурсы, к тому же меняется климат, что усугубляет нехватку воды во многих местах. Обществу нужно лучше понять важную роль воды».

В библиотеке представлены образцы воды со всего мира, а также книги, карты и цифровая информация о воде. Всё это в свободном доступе как для специалистов, так и для публики.

Здесь также будут проходить различные мероприятия, посвящённые тому, как лучше сохранять водные ресурсы.

[Дэниел Маселли, советник по водной политике агентства SDC]:«Наша Всемирная библиотека воды станет местом, где люди встречаются, учатся, обмениваются опытом, обсуждают проблемы и ищут способы их решения».

Библиотека находится в кантоне Граубюнден на юго-востоке страны. Её создало Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству. Открытие библиотеки приурочили к Всемирному дню водных ресурсов. В этом году его девиз – «Вода ради мира».

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