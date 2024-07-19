Насладиться искусством и сбежать от жары предлагает музей имени Пушкина в Москве. В один из его..

Охладиться и прикоснуться к искусству предлагают в музее в Москве

[Марина Жучкова, сотрудница музея]:

«Самые опытные музейные посетители прекрасно знают, что в художественных музеях особый климат, особый температурно-влажностный режим для сохранности экспонатов. И благодаря этому в залах музеях почти всегда прохладно».

Насладиться искусством и сбежать от жары предлагает музей имени Пушкина в Москве. В один из его залов можно попасть бесплатно. Эту акцию музей проводит в связи с погодным катаклизмом. В российской столице уже несколько недель экстремально высокие температуры.

Офисные работники музея в жару приходят охладиться в залы с картинами. Так и родилась идея провести эту акцию. Хотя вход бесплатный, билеты всё-таки нужны. Их бронируют на сайте.

[Марина Жучкова, сотрудница музея]:

«Если в первый день акции билеты разошлись за 30 минут, то в последующие дни все билеты на сайте разлетаются за две-три минуты. Наверное, это говорит об успехе».

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина обладает крупнейшей в Москве коллекцией произведений искусства европейских мастеров. В зале с бесплатным входом представлены работы американских и европейских художников XIX и XX века.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Музей может продлить акцию, если в Москве сохранится жара. При нормальной погоде вход снова станет платным. Кстати, синоптики обещают минимум неделю передышки – температура снизится до комфортных 24-25 градусов.

В Москве насчитывается 440 государственных и частных музеев. По данным мэрии столицы, в 2022 году их посетили более 16 миллионов человек.

Короткая ссылка на эту страницу: