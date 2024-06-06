Они умеют поднимать грузы, сортировать их и транспортировать. И теперь у всех этих машин появилось место,..

Первый в мире центр коботов открылся в Дании

Они умеют поднимать грузы, сортировать их и транспортировать. И теперь у всех этих машин появилось место, которое они могут назвать домом.

Датские робототехнические фирмы Universal Robots и MiR открыли центр коботов с общей штаб-квартирой в Оденсе, третьем по величине городе Дании.

Новый объект стоимостью 45 миллионов долларов США и площадью 20 000 квадратных метров предназначен для содействия сотрудничеству между двумя компаниями. Обе они принадлежат бостонской фирме Teradyne.

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[Ким Повлсен, глава Universal Robots]:

«Мы были очень рады построить это здание. Мы занимаемся этим уже пару лет. Ожидаем появления новых инноваций».

И Universal Robots, и MiR создают коботов, то есть коллаборативных роботов, предназначенных для безопасной работы вместе с людьми.

Сначала нашли своё место в автомобильной промышленности. Но теперь они появляются повсюду: от логистики и фармацевтики до продуктов питания, напитков и многого другого.

[Ким Повлсен, глава Universal Robots]:«Мы видим потребность в автоматизации практически во всех отраслях».

Теперь на передний план выходит искусственный интеллект. И это прорыв в робототехнике.

[Андерс Биллесо Бек, вице-президент Universal Robots]:«Во многих других отраслях мы видели, что ИИ – это инструмент, позволяющий превратить человеческое мышление в нечто более автоматизированное. Искусственный интеллект действительно превращается в суперсилу, которая упрощает программирование роботов, а также позволяет им решать проблемы гибко».

Universal Robots сотрудничает с отраслевыми гигантами Siemens и Nvidia, чтобы внедрить искусственный интеллект в своих коботов, таких как этот робот для проверки качества.

[Андерс Биллесо Бек, вице-президент Universal Robots]:«Он рассчитывает, куда двигаться, рассчитывает, как избегать любых препятствий на рабочем месте. Таким образом, всё происходит полностью автоматически».

Оденсе сегодня считается одним из главных центров робототехники в Европе. Здесь работает более 160 технологических компаний.

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