Первый в мире центр коботов открылся в Дании

Они умеют поднимать грузы, сортировать их и транспортировать. И теперь у всех этих машин появилось место,..
Дата загрузки: 2024-06-06
Датские робототехнические фирмы Universal Robots и MiR открыли центр коботов с общей штаб-квартирой в Оденсе, третьем по величине городе Дании.
Новый объект стоимостью 45 миллионов долларов США и площадью 20 000 квадратных метров предназначен для содействия сотрудничеству между двумя компаниями. Обе они принадлежат бостонской фирме Teradyne.[Ким Повлсен, глава Universal Robots]:
«Мы были очень рады построить это здание. Мы занимаемся этим уже пару лет. Ожидаем появления новых инноваций».
И Universal Robots, и MiR создают коботов, то есть коллаборативных роботов, предназначенных для безопасной работы вместе с людьми.
Сначала нашли своё место в автомобильной промышленности. Но теперь они появляются повсюду: от логистики и фармацевтики до продуктов питания, напитков и многого другого.[Ким Повлсен, глава Universal Robots]:
«Мы видим потребность в автоматизации практически во всех отраслях».
Теперь на передний план выходит искусственный интеллект. И это прорыв в робототехнике.[Андерс Биллесо Бек, вице-президент Universal Robots]:
«Во многих других отраслях мы видели, что ИИ – это инструмент, позволяющий превратить человеческое мышление в нечто более автоматизированное. Искусственный интеллект действительно превращается в суперсилу, которая упрощает программирование роботов, а также позволяет им решать проблемы гибко».
Universal Robots сотрудничает с отраслевыми гигантами Siemens и Nvidia, чтобы внедрить искусственный интеллект в своих коботов, таких как этот робот для проверки качества.[Андерс Биллесо Бек, вице-президент Universal Robots]:
«Он рассчитывает, куда двигаться, рассчитывает, как избегать любых препятствий на рабочем месте. Таким образом, всё происходит полностью автоматически».
Оденсе сегодня считается одним из главных центров робототехники в Европе. Здесь работает более 160 технологических компаний.
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