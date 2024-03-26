Весна в Лондоне: в Риджентс-парке зацвела сакура

На вишнёвую аллею в Риджентс-парке словно опустились розовые облака. В Лондоне всё уже по-весеннему: поют птицы,..

На вишнёвую аллею в Риджентс-парке словно опустились розовые облака. В Лондоне всё уже по-весеннему: поют птицы, летают насекомые и цветёт сакура. Гостей Риджентс-парка радуют пышным цветением 100 вишнёвых деревьев.

[Кунле Коладе, помощник управляющего Риджентс-парком]:

«Это бывает только ранней весной. Только в это время можно увидеть вишню в цвету. Поэтому очень важно приехать в королевский парк именно сейчас. Просто для того, чтобы полюбоваться разными красками».

Цветущая сакура – символ прихода весны. В этом году февраль в Лондоне был тёплым и влажным. Так что сакура зацвела немного раньше обычного.

Хорошая погода для многих – прекрасный повод прогуляться по парку, посидеть на траве и сделать красивые снимки.

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[житель Лондона]:

«Я приехал сюда специально из Хай-Уикома, чтобы немного пофотографировать. Здесь, среди этих вишен, а также цветов и всего остального очень красиво». [жительница Лондона]:

«Я впервые вижу, как цветёт сакура. И это очень красиво. Я всегда хотела увидеть сакуру в Японии, но хорошо, что она есть в Лондоне. Не надо далеко ехать». [студентка из Южной Кореи]:

«Это очень красиво. Думаю, это типичный символ весны. Я наслаждаюсь весной, любуясь цветущей сакурой».

Цветение сакуры продлится две недели. Главное, чтобы не было заморозков, дождей и сильного ветра.

Риджентс-парк – один из главных королевских парков британской столицы. Ему уже больше 200 лет. На озёрах живут водоплавающие птицы, а в самом парке водятся лисы и западные серые белки.

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