Великобритания ввела санкции в отношении китайских хакеров

Великобритания ввела санкции в отношении двух физических лиц и одной компании, связанной с китайскими властями, которые,..

Великобритания ввела санкции в отношении двух физических лиц и одной компании, связанной с китайскими властями, которые, как предполагается, несут ответственность за кибератаки и шпионскую деятельность на территории страны.

В частности, ограничения ввели в отношении хакерской группы, связанной с APT31 – подразделением Министерства государственной безопасности КНР.

По словам парламентариев, мишенью хакеров были чиновники, военные подрядчики, китайские диссиденты и охранные компании.

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[Оливер Доуден, заместитель премьер-министра Великобритании]:

«Соединённое Королевство сегодня ввело санкции в отношении двух физических лиц и одной организации, имеющей связи с государственной сетью APT31, за вредоносную киберактивность в отношении чиновников, правительственных учреждений и парламентариев по всему миру».

Заместитель премьер-министра Оливер Доуден отметил, что субъекты, связанные с властями КНР, проводят киберкампании, нацеленные на демократические институты, а также ведут разведывательную деятельность в отношении парламента Великобритании.

Парламентарии также отмечают, что подвергаются давлению со стороны Пекина, если выступают с критикой в его адрес.

Как считают в США, целью глобальной хакерской операции Пекина было «подавить критиков китайского режима, поставить под угрозу правительственные институты и украсть коммерческие тайны».

Посольство КНР в Лондоне назвало это клеветой.

Напомним, бывший премьер-министр Борис Джонсон, находясь на посту, ограничил некоторые китайские инвестиции из-за угроз для национальной безопасности и выражал обеспокоенность по поводу подавления свобод в Гонконге. Из-за этого отношения между Лондоном и Пекином сильно ухудшились.

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