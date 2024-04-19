Лидеры ЕС обсудили союз рынков капитала

Лидеры Европейского союза согласились на реформы по девяти направлениям, чтобы оживить экономику блока и помочь ей..

Лидеры Европейского союза согласились на реформы по девяти направлениям, чтобы оживить экономику блока и помочь ей догнать США и Китай в глобальной технологической гонке. Впрочем, всё ещё остаются разногласия по поводу источника денег, необходимых для реализации плана. [Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:«Каждый год 300 миллиардов евро европейских сбережений уходят за границу, в основном в США. Это деньги, которых не хватает для развития наших компаний в Европейском союзе. И это происходит из-за фрагментации наших рынков капитала и финансовой системы».

Оценить недостатки единого рынка ЕС поручили бывшему премьер-министру Италии Энрико Летте. По его словам, это критический момент, когда у блока ещё есть шанс повернуть тенденцию вспять.

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Ключевой реформой должно стать создание союза рынков капитала ЕС. Он поможет направить триллионы евро частных сбережений ЕС с текущих счетов в реальный сектор экономики, а также финансировать переход блока к «зелёной» и цифровой экономике.

Но переговоры зашли в тупик почти на десятилетие, поскольку члены ЕС не хотят отказываться от контроля над национальными финансовыми правилами.

[Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов]:«Нам придётся передавать полномочия в интересах внутреннего рынка и нашей экономической конкурентоспособности. Но есть и страны, которые относятся к этому более сдержанно».

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что экономические аргументы в пользу создания союза рынков капитала «кристально ясны».

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:«Мы должны быть сосредоточены на простой европейской системе, которая повышает доходы, снижает затраты и улучшает доступ к капиталу для предприятий во всех регионах».

Ключевые моменты союза лидеры ЕС намерены сформировать к 2029 году.

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