Лидеры ЕС обсудили союз рынков капитала

Лидеры Европейского союза согласились на реформы по девяти направлениям, чтобы оживить экономику блока и помочь ей..
Дата загрузки: 2024-04-20
«Каждый год 300 миллиардов евро европейских сбережений уходят за границу, в основном в США. Это деньги, которых не хватает для развития наших компаний в Европейском союзе. И это происходит из-за фрагментации наших рынков капитала и финансовой системы».
Оценить недостатки единого рынка ЕС поручили бывшему премьер-министру Италии Энрико Летте. По его словам, это критический момент, когда у блока ещё есть шанс повернуть тенденцию вспять.
Ключевой реформой должно стать создание союза рынков капитала ЕС. Он поможет направить триллионы евро частных сбережений ЕС с текущих счетов в реальный сектор экономики, а также финансировать переход блока к «зелёной» и цифровой экономике.
Но переговоры зашли в тупик почти на десятилетие, поскольку члены ЕС не хотят отказываться от контроля над национальными финансовыми правилами.[Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов]:
«Нам придётся передавать полномочия в интересах внутреннего рынка и нашей экономической конкурентоспособности. Но есть и страны, которые относятся к этому более сдержанно».
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что экономические аргументы в пользу создания союза рынков капитала «кристально ясны».[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:
«Мы должны быть сосредоточены на простой европейской системе, которая повышает доходы, снижает затраты и улучшает доступ к капиталу для предприятий во всех регионах».
Ключевые моменты союза лидеры ЕС намерены сформировать к 2029 году.
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