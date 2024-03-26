Скачками лошадей отмечают в болгарской деревне начало Великого поста

Лошади скачут по пыльной дороге в болгарской деревне Бачево. Здесь отмечают День святого Феодора, также называемый..
Дата загрузки: 2024-03-27
Здесь отмечают День святого Феодора, также называемый Конской Пасхой.
Мероприятие приходится на первую субботу Великого поста по календарю Православной церкви.
Люди собираются вместе, чтобы посмотреть на скачки либо принять в них участие.
Бачево – живописная деревня у подножия горы Рила, примерно в 160 километрах от столицы Софии. И она имеет многовековую традицию коневодства.[Ася Радева, местная жительница]:
«Участвуем уже давно. Эта лошадь у нас шесть лет. С ней мы десять раз занимали первое место и дважды – второе».
Святой Феодор в Болгарии считается покровителем лошадей. Мероприятие стало важной частью пасхальных торжеств.[Пётр Наков, владелец конной фермы]:
«Святого Феодора почитали с незапамятных времён как покровителя лошадей и всадников – людей, которые использовали этих животных, чтобы зарабатывать на жизнь и участвовать в сражениях».
Скачки и разведение лошадей – неотъемлемая часть деревенской жизни.[Пётр Наков, владелец конной фермы]:
«В этот день мы чтим животных и людей, которые с ними работают».
Древние фракийцы, жившие в этой местности, были известны своей любовью к лошадям.[Крум Алюминов, местный житель]:
«Примечательно, что в честь двух других святых, почитаемых жителями села – святого Димитрия и святого Георгия – названы церковь и часовня. Они были святыми-воинами, которых часто изображали верхом на лошадях».
Конные пасхальные торжества также дают владельцам и потенциальным покупателям возможность оценить здоровье, силу и скорость местных лошадей после долгой зимы.
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