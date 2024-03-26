Скачками лошадей отмечают в болгарской деревне начало Великого поста

Лошади скачут по пыльной дороге в болгарской деревне Бачево. Здесь отмечают День святого Феодора, также называемый..

Лошади скачут по пыльной дороге в болгарской деревне Бачево.

Здесь отмечают День святого Феодора, также называемый Конской Пасхой.

Мероприятие приходится на первую субботу Великого поста по календарю Православной церкви.

Люди собираются вместе, чтобы посмотреть на скачки либо принять в них участие.

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Бачево – живописная деревня у подножия горы Рила, примерно в 160 километрах от столицы Софии. И она имеет многовековую традицию коневодства.

[Ася Радева, местная жительница]:«Участвуем уже давно. Эта лошадь у нас шесть лет. С ней мы десять раз занимали первое место и дважды – второе».

Святой Феодор в Болгарии считается покровителем лошадей. Мероприятие стало важной частью пасхальных торжеств.

[Пётр Наков, владелец конной фермы]:«Святого Феодора почитали с незапамятных времён как покровителя лошадей и всадников – людей, которые использовали этих животных, чтобы зарабатывать на жизнь и участвовать в сражениях».

Скачки и разведение лошадей – неотъемлемая часть деревенской жизни.

[Пётр Наков, владелец конной фермы]:«В этот день мы чтим животных и людей, которые с ними работают».

Древние фракийцы, жившие в этой местности, были известны своей любовью к лошадям.

[Крум Алюминов, местный житель]:«Примечательно, что в честь двух других святых, почитаемых жителями села – святого Димитрия и святого Георгия – названы церковь и часовня. Они были святыми-воинами, которых часто изображали верхом на лошадях».

Конные пасхальные торжества также дают владельцам и потенциальным покупателям возможность оценить здоровье, силу и скорость местных лошадей после долгой зимы.

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